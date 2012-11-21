پرداخت 20 فقره تسهیلات برای نوسازی شناورهای مسافری

عطاء الله صدر در گفتگو با مهر در خصوص نوسازی شناورهای مسافری برای ایام پر تردد، اظهار داشت: برای نوسازی شناورها تسهیلات صفر درصد به متقاضیان ارایه میشود و ساخت شناور جدید هم از سوی سازندگان داخلی انجام می گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: دولت پرداخت تعداد 20 تسهیلات را مصوب کرده است که تاکنون این تعداد تسهیلات داده شده و متقاضیان هم به یک سازنده داخلی معرفی شدند و بخش دیگری از این متقاضیان هم در قالب تعاونی به شرکت های سازنده معرفی شده اند.

وی در خصوص نظارت بر شناورهایی مسافری، اظهار داشت: سازمان بنادر ضوابطی را به تمام بنادر ابلاغ کرده است که براساس آن شناورها باید تمامی بندهای آن را رعایت کنند به خصوص در زمان اوج مسافرت ها، کنترل این شناورها بیشتر می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بدون رعایت این الزامات اجازه تردد به هیچ شناوری داده نمی شود از جمله اینکه این شناورها باید جلیقه نجات داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه کنترل فنی شناورها یکی از الزمات اساسی است، بیان کرد: از هم اکنون کنترل فنی این شناورها آغاز شده است تا در زمان تردد مشکلی نداشته باشد به همین جهت از تردد شناورهایی که این الزمات را رعایت نکنند گرفته خواهد شد و اجازه خروج از بندر را ندارند.