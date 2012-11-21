فداکار، عسگری، پورشیب و حقیقی روی تاتامی/ کار دشوار 4 نماینده ایران در روز اول

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه کشی این دوره از مسابقات سه شنبه شب در پاریس برگزار شد و نمایندگان کشورمان رقبای خود را شناختند. در این دوره از مسابقات در بخش مردان 426 کاراته کا در کاتا و کومیته انفرادی، 60 تیم در کومیته تیمی و 65 تیم در کاتای تیمی به رقابت خواهند پرداخت.

اما در مجموع مردان و زنان 1435 کاراته کا از 113 کشور از امروز در پاریس رقابتهای خود را آغاز می کنند. فرید حقیقی اولین نماینده کاراته ایران است که در این مسابقات به روی تاتامی می رود. وی در کاتای تیمی و در اولین گام با ا"وچیاگه" از کانادا دیدار می کند. حقیقی در صورت پیروزی، در مسابقه دوم باید با "آنتونیو دیاز"، مدافع عنوان قهرمانی جهان از ونزوئلا مبارزه کند.

دیاز که علاوه بر طلای جهان در سال 2010 ، نقره 2008 و برنز رقابتهای جهانی در سالهای 2002، 2004 و 2006 را در ویترین افتخاراتش دارد، تیرماه امسال در کاراته وان اندونزی موفق شد در یک چهارم نهایی این مسابقات با نتیجه 5 بر صفر حقیقی را شکست دهد و عنوان نخست را به خود اختصاص دهد. برای مبارزات کاتای انفرادی نمایندگان 65 کشور خود را به پاریس رسانده اند.

اما در مبارزات انفرادی نیز کاراته کشورمان سه نماینده خود را به روی تاتامی می فرستد. بعدازظهر امروز " ذبیح الله پورشیب" در وزن 84+ کیلوگرم در نخستین پیکار به دیدار "زوجانکوف "از بلغارستان می رود و در صورت پیروزی، در گام بعد باید با برنده مسابقه مونته نگرو و هند دیدار کند. در این وزن 63 کاراته کا ثبت نام کرده اند که پورشیب در گروه دوم این وزن قرار داد و در گام سوم احتمالاٌ "دژان اومیسویچ" از صربستان که طلای2010 و نقره 2008 رقابتهای جهانی را پیش رو خواهد داشت.

علی فداکار در وزن 84- کیلو گرم دیگر نماینده کاراته کشورمان است که او نیز با قرعه سختی چون پورشیب و حقیقی روبرو شده است. وی دور اول "زانو" از کشور کوچک بنین را پیش رو دارد و دور دوم به مصاف "اسلوبودان بتیویچ" قهرمان سال 2010 جهان از صربستان می رود. این نماینده صرب ها خود در اولین مبارزه باید با حریف انگلیسی اش ملاقات کند.

بهمن عسگری آخرین نماینده ایران در روز نخست خواهد بود که در گام نخست به مصاف "براناساک" از مونته نگرو می رود. عسگری در صورت پیروزی باید به دیدار "مخیالنکو" از استرلیا می رود. در گروه چهار "لوئیجی" بوسا ایتالیایی دارنده مدال طلای 20006 و نقره 2010 جهان صاحبنام ترین حریفی است که در گروه عسگری قرار دارد. در وزن 75- کیلوگرم 83 کاراته کا حضور دارند.