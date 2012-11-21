صنعت آب و برق خراسان جنوبی رتبه هفتم فعالیتهای فرهنگی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی رضا حسینی در آیین تجلیل از فعالان فرهنگی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی اظهار کرد: رتبه اول حفظ قرآن کریم و رتبه سوم تحقیق موضوعی نهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان و همسران همکار وزارت نیرو در سطح کشور به ترتیب به شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی و امور انتقال ناحیه 1 استان تعلق گرفت.

وی اقدامات فرهنگی صورت گرفته طی یکساله گذشته در مجموعه شرکتهای صنعت آب و برق استان را ارزشمند خواند وگفت: شرکتهای برق وآب و فاضلاب روستایی استان عملکرد وهمکاری خوبی در امور فرهنگی داشته اند.

وی گفت: دفتر فرهنگی وزارت نیرو و شرکت توانیر رضایت خوبی از عملکرد امور فرهنگی و شورای فرهنگی شرکتهای صنعت آب و برق خراسان جنوبی دارند.

وی در ادامه با تسلیت ماه محرم اظهار کرد: سوگواری، عزاداری و مراسم و مجالس روضه رسانه هایی هستند که هدف اصلی آن پیشوایان دینی ما خصوصاً سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدا...(ع) است و بر بال این رسانه ها و تریبون ها سوار هستند تا به نسل های آینده منتقل شوند.

حسینی فلسفه قیام امام حسین (ع) را اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دانست و افزود: امسال هم امر به معروف و نهی از منکر با شعار تذکر لسانی وظیفه همگانی برگزار می شود که برگزاری مسابقهکتابخوانی از جمله این برنامه ها در این ایام است.