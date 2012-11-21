داود ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر عملیات پیوند سلولهای بنیادی خون ساز شمالغرب کشور در این مرکز انجام می شود اظهار داشت: بخش جدید پیوند سلولهای بنیادی خون ساز تا چند ماه آینده مطابق با استانداردهای بخش های اروپایی پس از ساخت‌وساز و تجهیز امکانات مورد نیاز در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه از سه سال پیش انجام پیوند سلولهای بنیادی خون ساز در این مرکز ادامه دارد گفت: با افتتاح بخش ویژه، کار تیم بر روی پیوند متمرکز می شود و حجم ارائه خدمات درمانی و در کنار آن خدمات علمی و پژوهشی افزایش می یابد.

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص خون انکولوژی و پیوند مغز و استخوان در ارومیه با بیان اینکه بخش فوق تخصصی پیوند سلولهای بنیادی خون ساز در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه در حال ساخت و تجهیز است افزود: در حال حاضر این مرکز تنها مرکز فعال در شمالغرب کشور بوده و با راه اندازی آن در کنار ارائه خدمات درمانی آموزش های علمی و پژوهشی نیز در این منطقه صورت می گیرد.

توسعه توریسم درمانی با راه اندازی بخش جدید پیوند سلولهای بنیادی خون ساز در ارومیه

ملکی با اشاره به اینکه چنین مرکزی در حال حاضر در کشورهای همسایه ایران از جمله عراق، آذربایجان و ارمنستان وجود ندارد گفت: با ایجاد و راه اندازی این بخش امکان ارائه خدمات به کشورهای همجوار نیز فراهم می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی یاد آور شد: با راه اندازی این بخش شاهد حضور بیماران کشورهای همجوار خواهیم بود که می تواند در زمینه توسعه بحث توریسم درمانی برای استان و شهر ارومیه مدنظر قرار گیرد.

آذربایجان غربی با سه کشور عراق، آذربایجان و ترکیه بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک دارد و همه ساله شاهد حضور بیماران کشورهای همجوار برای دریافت خدمات درمانی هستند.