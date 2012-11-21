پروژه موزه مردم شناسی دشت آزادگان متوقف شد

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبار این موزه 4هزار متر مربعی از سوی وزارت نفت تامین شده و شهرداری سوسنگرد که زمین آن را واگذار کرده مکلف شده تا برای بهره برداری از این موزه، آن بنا را به اداره میراث فرهنگی خوزستان واگذار کند که به گفته مسئولآن شهری در سوسنگرد این اداره کل تاکنون اقدام موثری برای دریافت اسناد موزه انجام نداده است.

وی افزود: با اینکه کاربری گردشگری و موزه مردم شناسی برای بنای قرمز رنگ در ورودی شهر سوسنگرد در نظر گرفته شده است اما عدم پیگیری های لازم از سوی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان با ابهام هایی همراه است و حتی در مذاکره ای که با شهردار سوسنگرد داشتم آنها نیز از عدم پیگیری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان متعجب بودند زیرا شهردار این شهر بارها تاکید کرده که ما هیچ ادعایی درباره این بنا نداریم و وظیفه داریم آن را به دستگاه متولی موزه داری واگذار کنیم.



گهستونی عنوان کرد: شهرداری سوسنگرد با اینکه بارها اسناد و مکاتبات خود را برای اداره کل میراث فرهنگی خوزستان ارسال کرده تا این اداره کل مراحل قانونی را سپری کند اما روز به روز تعلل اداره کل میراث فرهنگی خوزستان باعث دلسردی شهرداری و از همه مهمتر فرسایش بنا می شود.



سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان تصریح کرد: با اینکه مراحل ساخت این موزه به پایان رسیده و می توان نام موزه مردم شناسی جنوب غربی خوزستان را در دشت آزادگان به مرکزیت شهر سوسنگرد به آن اطلاق کرد اما با عدم پیگیری مصوبات از قبل انجام شده، خوزستان فرصت برخورداری از یک موزه را از دست می دهد.



گهستونی افزود: در صورتی که این بنا از سوی میراث فرهنگی دریافت شود و تجهیز شود ضمن اینکه از فرسایش بنا جلوگیری به عمل می آید، باعث می شود که دفتر نمایندگی میراث فرهنگی سوسنگرد در حد یک اداره و پایگاه مجهز و مهم در جنوب غرب خوزستان ارتقا پیدا کند.



در این بخش از استان خوزستان زندگی در خشکی و هورها و تالاب از دیرباز تاکنون باعث به وجود آمدن تنوع آداب و رسوم شده است که به نمایش گذاشتن آنها ضمن مهم بودن برای مردم منطقه، برای معرفی به علاقمندان به مردم شناسی، جامعه شناسی و گردشگران هم لذت بخش خواهد بود.



نحوه پوشش زنان و مردم عرب، موسیقی بومی، تنوع شعری، تنوع غذایی، لالایی مادران، آداب و رسوم جشنها و عزاها، نحوه ساخت و در نهایت زندگی در مضیف، نحوه کشاورزی و همچنین آداب قهوه خوری از تنوع برخوردار است که باید توجیه فراوانی برای سرعت عمل در ساخت موزه داشته باشد.



جنوب غربی استان خوزستان با دو شهرستان دشت آزادگان و هویزه فاقد موزه آثار تاریخی و مردم شناسی است.