کاروان چهار هزار نفره خمینی شهر و یادی از عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، محرم آمد، ماهی که حال و هوای آدم را هر چه که باشد آسمانی تر می کند . هر که و از هر جا و از هر دین و آیینی که هستی چون به این نقطه از تاریخ می رسی حیران می شوی . کافی است اندکی حسینی باشی تا دلت با هر صدای طبل و نوحه ای بریزد و تا کنار ضریح شش گوشه اش پر بکشد .

کافی است فقط یک لحظه خودت را جای یکی از نقش آفرینان قصه حسین بگذاری تا ناخود آگاه قلبت به درد آید و اشکت از دیده فرو غلطد.

به راستی او چه در گوش تاریخ خوانده که قرنهاست دل عالمی را عاشق و مبتلای خویش کرده است.

خمینی شهر را که می شناسی؟ همان شهری که خیمه گاه حسینش نامیده اند . همان شهری که هر چه که نباشد حسینی است.

شهری با مردمانی پر شور وکوشا و عاشق که همانطور که از نامش پیداست در تمامی عرصه ها از انقلاب حسینی گرفته تا انقلاب خمینی همواره درخشیده است و آیا جز این است که تنها عشق می تواند خرمن جان مردمان را به آتش کشیده و مبتلایشان سازد.

آیا نیرویی جز عشق به حسین می تواند مردم یک شهر را از ماهها قبل از آغاز محرم به تکاپو وا دارد، به راستی کجای این مرز و بوم چنین علاقه بی مثالی را می شناسی؟ اکنون محرم خمینی شهر است ،با شبها و روزهایی آغشته به شوق و تلاش عاشورایی . به هر طرف که بنگری در هر مسجد و محله و کوی و برزن خبری نو نهفته و به راستی حسین در نفس های زن و مرد ، پیر و جوان و کوچک و بزرگ این مردم خانه کرده است.

ندای محرم در خمینی شهر آمدن محرم را اعلام می‌کند

از محرم خمینی شهر هر چه بگویی کم است، محرم این شهر خیلی زودتر از دیگر شهرها و استانهای کشور می آید تا آنجایی که چند روز پیش از شروع دهه محرم دسته پر شور و هماهنگ و آماده ای از هر محل تحت نام "ندای محرم" آمدن زود هنگام این ماه را به مردم اعلام می کند.

با شروع دهه محرم فعالیتهای بسیاری برای زنده نگه داشتن یاد و نام حماسه عاشورا صورت می گیرد . دسته های بسیار پر جمعیت شامل گروههای مختلف زنجیر زنان ، سینه زنان ، شیپورزنان و بیرق داران و علامت به دوشان و نوحه خوانان ، هر شب به نام یکی از شهدای کربلا گذرهای مختلف را طی می‌کنند و کوچه به کوچه شهر را بیدار نگه می دارند.

حرارت به حدی بالاست که نمی توانی در منزل بمانی و به جمعشان نپیوندی حالا هر که می خواهی باش . فردی تحصیل کرده یا آدمی عامی و ساده . شبها با صدای دسته های عزاداری همراه و صبحها با نوای نوحه خوان عاشورا بیدار می شوی.

اینجا خمینی شهر است و محرمش رنگ و بوی دیگری دارد.

هر روز صبح سحر زیارت عاشورا در نقاط مختلف شهر با استقبالی چشمگیر برگزار می شود و افراد و هیئات مختلف نیز در طول تمام این مراسمها از مردم و عزاداران و حتی میهمانانی که از شهرهای دیگر می آیند پذیرایی می کنند. نذورات مردم در این ایام آنچنان گسترده و لایق مجالس امام حسین(ع) است که محال است عزاداری از محفل او بی نصیب بماند.

علاوه بر دسته های شبانه دسته های دیگری هم برگزار می شود که از جمله می توان به دسته سادات شامل خانواده سادات و نیز دسته علی اصغر شامل اطفال و بچه های زنجیر زن و سینه زن اشاره کرد.

لازم به ذکر است که طبق یک سنت کهن روزها قبل از شروع دهه نمادی تحت عنوان علم که بسیار بلند و پوشیده از پارچه های سبز و سفید است در کوچه ها و خیابانهای مختلف نصب می شود.

پارچه های این علم توسط کسانی تهیه می شود که نیت و حاجتی در دل دارند.

از محرم خمینی شهر هر چه بگویی کم است. روز هشتم محرم کاروانی عظیم بالغ بر چهار هزار نفر نقش آفرین با کلیه تجهیزات اعم از اسب و شتر و وسایل زندگی و خیمه و چادر و همه و همه شهر را در می نوردد و در میان استقبال خیل عظیمی از مردم به جایگاهی که برای استقرار آماده کرده است می پیوندد.

این کاروان نمادی است از کاروان امام حسین (ع) و فرزندان و یارانش هنگامی که به سمت کوفه در حرکت بودند. مراسم تعزیه چونان گذشته های دور که مادران ما بچه بودند با همان شور و حتی بیشتر برگزار می شود.

این آیین کهن از تاثیرگزارترین آئینهای خمینی شهر است و بسیاری از تعزیه خوانان معروف کشور نیز اصالتی خمینی شهری دارند.

تعزیه و آموزش آن و یادگیری چگونگی اجرای آن روزگاری بسیار مقدس و حائز اهمیت بود و در خانواده به ارث می رسید تا جایی که به گفته مادرم حتی پدر و عموهای من نیز در جوانی برای ادامه راه پدرشان تعزیه خوان بودند.

تعزیه‌هایی که در 40گذر اجراء می‌شود

این مراسم به دو صورت ثابت و سیار انجام می شود. تعزیه های سیار در روز عاشورا 40 گذر را طی می کنند و صحنه های مختلف را 40 بار اجرا می کنند و این از عجایب کار تعزیه خوانی در این شهر است . دلیل آن هم بافت سنتی و قدیمی شهر و نداشتن مکان مجزایی برای این مراسم است.

یادم هست که گذر محله مان را مثل سالن تئاتر صندلی می چیدند و مردم برای تماشا می آمدند . این تعزیه های سیار همچنان نیز برپا می شود.

از محرم خمینی شهر هر چه بگویی کم گفته ای اما بد نیست که ذکری هم از مراسم شام غریبان به میان بیاید، به راستی شب غریب و دلگیری است.

اندوه را در چشم مردم می توان خواند و دید. چرا که گویی نه تنها حسین راستین را سر بریده اند که گویا او را از خمینی شهر گرفته اند. حسین می رود که سال بعد و محرم بعد بیاید و این برای عاشقان، هجرانی جانسوز است.

اما عزاداری به همین جا ختم نمی شود، کاروان چهار هزار نفری فردای محرم یعنی روز یازدهم بر می گردد. کاروانی شکسته و خونین و بی حسین. کاروانی بدون عباس. کاروانی که سراسر وجودش درد و رنج زینب و زنان اهل حرم است.

به راستی کجای این سرزمین این همه حس هنرمندانه و کارشناسانه و عاشقانه برای بازسازی آنچه بر حسین(ع) گذشت سراغ داری؟

در خمینی شهر یک نمایشگاه با شکوهی تحت عنوان غدیر تا محرم برگزار است که شامل 50 غرفه مختلف و یادآور اتفاقات مختلف زندگی پنج تن آل عبا و صحنه هایی چون ثقیفه است . باز سازی زندگی این بزرگواران با طراحی ماکتهایی عالی کار خارق العاده ای است که بازدید از آن حس و حال عجیبی در انسان ایجاد می کند . پس از پایان دهه محرم مردم خمینی شهر به رسم آداب عزاداری که برای همه رفتگان برگزار می کنند روز سوم را نیز به سوگ امام حسین(ع) می نشینند . همچنین هر ساله روز اربعین ( چهلم) با شکوه هر چه تمام برگزار می شود.

از محرم شهر من هر چه بگویی کم است . یا حسین تو خود بهتر می دانی که ما زود به زود دلتنگ تو می شویم. ترا به حرمت آن شعار همیشه زنده ات ، تو را به حق امر به معروف و نهی از منکرت ، عزت مردمان شهر مرا بیشتر کن و نگاه پر مهر بنده نوازت را از ما نگیر.