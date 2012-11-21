تهیه آیین نامه حمایت از پرستاران آسیب دیده شغلی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب جعفری در تشریح مصوبات آخرین جلسه شورای عالی نظام پرستاری، اظهار کرد: تصویب شیوه نامه فعالیت موسسات عالی، تعاونی، رفاهی، قرض الحسنه در سازمانها و هیئت مدیره ها یکی از بندهای این مصوبات است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری، آیین‌نامه داخلی شورای عالی و شیوه نامه تصویب بودجه سالانه هیئت مدیره به کارگروه ویژه با حضور هیئت رئیسه و روسای کمیسیون حقوقی و قوانین و برنامه و بودجه برای طرح نهایی به جلسه بعدی شورای عالی موکول شد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به تصویب مراحل پیگیری عدم اجرای قانون تعرفه گذاری لغایت پایان سال گفت: تصویب چگونگی پیگیری جایگاه تشکیلاتی پرستاری در وزارت بهداشت و دانشگاهها، تعیین کارگروهی برای تهیه آیین‌نامه‌ای برای حمایت از پرستاران آسیب دیده شغلی برای ارسال به مجلس شورای اسلامی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

وی یادآور شد: در این جلسه با طرح پایش سلامت برای شناسایی افراد با عارصه پرفشاری خون و افزایش قند خون با تشکیل کمیته‌ علمی و اجرا پس از تامین اعتبار مورد نیاز موافقت شد.