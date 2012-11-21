به گزارش خبرنگار مهر، چهارهمین دوره انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها که غروب روز سه‌شنبه 29 آبان به انجام رسید و منجر به انتخاب مجدد حسین انتظامی در این سمت شد با حواشی فراوانی روبرو بود.

در ورودی تالار وحدت و در سالن انتظار و پیش از برگزاری انتخابات، مدیران مسئول به صورت دسته‌ دسته با یکدیگر به گپ و گفتگو پرداخته بودند که بالا بودن صدای این همهمه، مسئولان تالار را برای دعوت از آنها به منظور حضور در سالن به زحمت می‌انداخت. این جمع‌ها حتی تا پس از تشکیل جلسه برای معرفی کاندیداها نیز ادامه داشت.

تبلیغات انتخاباتی نیز یکی از نکات جالب توجه در این دوره از انتخابات بود. برخی از نشریات شهرستان‌های کشور از جمله یک نشریه متعلق به استان کرمان در ورودی تالار وحدت و به صورت وسیعی توزیع می‌شد که با وجود استانی بودن نشریه، متن اصلی صفحه نخست آن از برگزاری انتخابات تا دقایقی دیگر و در تالار وحدت تهران خبر می‌داد! این روزنامه همچنین با بیان برخی آمار و ارقام از انتخابات دوره قبل و چگونگی تعیین نماینده سابق مدیران مسئول، خبر از ایجاد شور و شوقی خاص به نفع کاندیدای مورد حمایت خود می‌داد.

یکی از کاندیداهای حاضر در این انتخابات در حرکتی جالب توجه دست به انتشار تراکت مقوایی از جنس گلاسه برای معرفی خود و توزیع آن در سالن کرده بود که با توجه به وضعیت فعلی گرانی کاغذ و مقوا در نوع خود جالب توجه بود.

مدیرمسئول یکی از نشریات که خود کاندیدای انتخابات بود در ورودی تالار وحدت اقدام به توزیع رایگان نشریه خود کرده بود. این نشریه چهار صفحه‌ای تنها دربرگیرنده تصویر وی و معرفی‌اش به عنوان کاندیدای انتخابات بود.

نکته قابل توجه دیگر در بحث تبلیغات این انتخابات، فروش نسخه‌ای از یک ماهنامه در لابی تالار وحدت بود که آخرین مصاحبه منتشر شده با یکی از نامزدهای اصلی انتخابات به عنوان عکس اول این مجله خودنمایی می‌کرد.

با وجود شرکت 19 مدیر مسئول در این انتخابات، در نهایت و پس از نطق‌های سه دقیقه‌ای نامزدها، به دلیل انصراف 7 نامزد، انتخابات با حضور 12 کاندیدا برگزار شد. نکته قابل توجه در این زمینه واکنش طرفداران دو نامزد اصلی انتخابات به انصراف سایر نامزدها به نفع نامزد مورد حمایت آنها بود. این افراد با فرستادن صلوات پس از اعلام انصراف برخی کاندیداها به نفع دیگری، سعی داشتند برتری خود در انتخابات را به سایر حاضرین در سالن اعلام کنند.

حین سخنرانی کاندیداهای حاضر در انتخابات دیروز، برخی از مدیران مسئول بی‌توجه به این اظهارات و پیش از شروع زمان رسمی رای گیری، برگه آراء خود را در صندوق انداختند و سالن را ترک کردند.

غیبت پنج نامزد انتخابات در این مراسم با وجود اعلام نام آنها هم یکی از نکات قابل توجه در انتخابات روز گذشته بود.

هیچ کدام از نامزدها در زمان رای‌گیری در سالن اصلی تالار وحدت حاضر نبودند و نتیجه انتخابات را از لابی تالار وحدت پیگیری می‌کردند.

ابتدای رأی شماری چنین پیش‌بینی می‌شد که سیدنظام‌الدین موسوی از رقیب اصلی‌اش قویا جلو افتاده است. حتی برخی خبرنگاران خبر انتخاب او را پیش‌بینی و به رسانه خود مخابره کردند، اما در ادامه ورق برگشت.

نتایج شمارش آرا به ترتیب 323 رای برای حسین انتظامی، 180 رای برای سیدنظام‌الدین موسوی و 8 رای برای سایر نامزدها اعلام شد، اما به دلیل اعتراض برخی از افراد حاضر در سالن که به شمارش آرا می‌پرداختند و پس از بررسی محمدزاده این آرا به 322 رای به نفع انتظامی و 183 رای به نفع موسوی تغییر یافت.

محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این مراسم خبر داد که در انتخابات این دوره آراء وکالتی مورد پذیرش قرار نگرفته است و تنها شخص مدیران مسئول می‌توانسته‌اند در انتخابات شرکت کنند.