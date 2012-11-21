به گزارش خبرنگار مهر، خدایار ظفری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری یادواره استانی شهید شاخص و ملی استان حاج محمد طالبیان گفت: همدان در 23 آذر ماه سال جاری میزبان برگزاری کنگره ملی شهدای فرهنگی با محوریت شهید شاخص و ملی "طالبیان" خواهد بود که از افتخارات و سرمایه های عظیم شهر نهاوند است.

وی اظهار داشت: شهید حاج محمد طالبیان سال گذشته به عنوان شهید فرهنگی کشور انتخاب شد و طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی کنگره ملی این بزرگمرد در 23 آذر سال جاری در همدان و یادواره استانی آن روز 20 آذرماه در نهاوند اجرا می شود.

وی افزود: نشر و انتقال فرهنگ شهادت در بین اقشار مختلف جامعه، آشنایی و الگوبرداری از زندگی این اسطوره مبارزه جهاد و شهادت و بزرگداشت شهدای فرهنگی در استان از جمله اهداف مهم در برگزاری این کنگره ملی و یادواره استانی است.

سرپرست فرمانداری نهاوند گفت: شش کمیته شامل فرهنگی، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی، تربیت بدنی، پشتیبانی، حفاظت و امنیت و ارزیابی برای برگزاری مطلوب یادواره استانی این شهید در نهاوند فعالیت خواهند داشت.

وی افزود: تکمیل و جمع‌آوری زندگینامه شهید حاج محمد طالبیان و چاپ خاطرات این شهید بزرگوار در زمانی که شهردار نهاوند و معلم بوده اند، پخش کلیپ تعریف و تمجید مقام معظم رهبری از شهید طالبیان، برگزاری برنامه خاطره‌گویی در مدارس، مسابقات فرهنگی و ورزشی و سرکشی از خانواده‌های شهدا از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای یادواره استانی این شهید است.

شهرستان نهاوند 132 شهید فرهنگی و دانش آموزی دارد

رئیس اداره آموزش و پرورش نهاوند نیز گفت: شهرستان نهاوند دارای 132 شهید فرهنگی و دانش آموزی است.

علیرضا تکلواظهار داشت: از 132 شهید فرهنگی و دانش آموزی نهاوند 114 شهید دانش آموز و 18 شهید فرهنگی معلم هستند.

وی افزود: مقام معظم رهبری همواره بر شخصیت بزرگ و خود ساخته شهید طالبیان تأکید می کنند و از ایشان بعنوان یک شهید فرهنگی شاخص نام می برند.

وی با بیان اینکه شهرستان نهاوند مفتخر به شهدای بزرگی همچون آیت الله حیدری، آیت الله قدوسی، حاج محمد طالبیان و شهدای بزرگ گروه ابوذر است، گفت: نهاوند و شهدای معروف آن نقش مهمی در دستاوردهای ارزشی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی داشته است.

تکلو افزود: این یادواره با هدف شناساندن هر چه بیشتر شهدای فرهنگی به مردم و ایجاد فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان برگزار می شود.