به گزارش خبرنگار مهر، خدایار ظفری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری یادواره استانی شهید شاخص و ملی استان حاج محمد طالبیان گفت: همدان در 23 آذر ماه سال جاری میزبان برگزاری کنگره ملی شهدای فرهنگی با محوریت شهید شاخص و ملی "طالبیان" خواهد بود که از افتخارات و سرمایه های عظیم شهر نهاوند است.
وی اظهار داشت: شهید حاج محمد طالبیان سال گذشته به عنوان شهید فرهنگی کشور انتخاب شد و طبق برنامهریزیهای قبلی کنگره ملی این بزرگمرد در 23 آذر سال جاری در همدان و یادواره استانی آن روز 20 آذرماه در نهاوند اجرا می شود.
وی افزود: نشر و انتقال فرهنگ شهادت در بین اقشار مختلف جامعه، آشنایی و الگوبرداری از زندگی این اسطوره مبارزه جهاد و شهادت و بزرگداشت شهدای فرهنگی در استان از جمله اهداف مهم در برگزاری این کنگره ملی و یادواره استانی است.
سرپرست فرمانداری نهاوند گفت: شش کمیته شامل فرهنگی، پشتیبانی، اطلاعرسانی، تربیت بدنی، پشتیبانی، حفاظت و امنیت و ارزیابی برای برگزاری مطلوب یادواره استانی این شهید در نهاوند فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: تکمیل و جمعآوری زندگینامه شهید حاج محمد طالبیان و چاپ خاطرات این شهید بزرگوار در زمانی که شهردار نهاوند و معلم بوده اند، پخش کلیپ تعریف و تمجید مقام معظم رهبری از شهید طالبیان، برگزاری برنامه خاطرهگویی در مدارس، مسابقات فرهنگی و ورزشی و سرکشی از خانوادههای شهدا از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای یادواره استانی این شهید است.
شهرستان نهاوند 132 شهید فرهنگی و دانش آموزی دارد
رئیس اداره آموزش و پرورش نهاوند نیز گفت: شهرستان نهاوند دارای 132 شهید فرهنگی و دانش آموزی است.
علیرضا تکلواظهار داشت: از 132 شهید فرهنگی و دانش آموزی نهاوند 114 شهید دانش آموز و 18 شهید فرهنگی معلم هستند.
وی افزود: مقام معظم رهبری همواره بر شخصیت بزرگ و خود ساخته شهید طالبیان تأکید می کنند و از ایشان بعنوان یک شهید فرهنگی شاخص نام می برند.
وی با بیان اینکه شهرستان نهاوند مفتخر به شهدای بزرگی همچون آیت الله حیدری، آیت الله قدوسی، حاج محمد طالبیان و شهدای بزرگ گروه ابوذر است، گفت: نهاوند و شهدای معروف آن نقش مهمی در دستاوردهای ارزشی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی داشته است.
تکلو افزود: این یادواره با هدف شناساندن هر چه بیشتر شهدای فرهنگی به مردم و ایجاد فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان برگزار می شود.
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