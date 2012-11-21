جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیوستن حقیقی به پرسپولیس تصریح کرد: ساعت 12 روز گذشته(سه شنبه) بود که رضا حقیقی با من تماس گرفت و دوباره گفت که از حضور در پرسپولیس منصرف شده است. به حقیقی گفتم آیا مطمئنی و او گفت که دیگر به پرسپولیس نمی‌رود. من هم این موضوع را به محمود یاوری اطلاع دادم.

وی افزود: یاوری به من گفت که اگر حقیقی اینبار هم از بازگشت به فجر منصرف شود و بخواهد به پرسپولیس برود، از سرمربیگری فجر کناره گیری می‌کند! ما هم به حقیقی ابلاغ کردیم که دوشنبه هفته بعد باید در تمرین تیم حاضر شود.

جعفری خاطرنشان کرد: نمی‌دانم دیشب چه اتفاقی افتاد که دوباره حقیقی اعلام کرد به پرسپولیس می‌رود. رویانیان هم برای ما نامه‌ای فرستاد و گفت که تا 48 ساعت آینده رضایتنامه را می‌خواهد ولی باید بگویم اگر پرسپولیسی‌ها 6 میلیارد تومان هم بدهند دیگر رضایت نمی‌دهیم.

مدیرعامل باشگاه فجر که از این اتفاق ناراحت به نظر می‌ رسید، تاکید کرد: ما پیش از این همه کاری کردیم که حقیقی به پرسپولیس برود. ما مقدمات کار را فراهم و به نوعی خودزنی کردیم ولی چون او خودش روز گذشته تماس گرفت و گفت که به این تیم نمی‌رود، دیگر اجازه جدایی نمی‌دهیم.

جعفری یادآور شد: هر روز یک خبر درباره حقیقی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. خب ما هم در رسانه‌ها آبرو داریم. نمی‌توانیم باشگاه را فدای یک بازیکن کنیم.

وی در خصوص اینکه شاید بعد از صحبت با محمد رویانیان از موضع خود کوتاه بیایید، گفت: شرمنده، دیگر نمی‌توانم. من هم باید جوابگوی سرمربی تیمم باشم. رای من و یاوری دیگر عوض نمی‌شود. یاوری هم در کارش سفت و سخت است. همانطور که گفتم حقیقی باید دوشنبه سر تمرین ما حاضر باشد.