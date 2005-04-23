چهارمين جشنواره نماز و نيايش فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، تعميق و تبيين فرهنگ نماز از طريق برنامه هاي صداوسيما ، تشويق و ترغيب هنرمندان وتهيه كنندگان به برنامه سازي در اين زمينه ، ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي صداوسيما در مورد فرهنگ نماز و نيايش و فراهم كردن بستري مناسب براي ارائه توانمندي ها و كشف استعدادها ، جشنواره سالانه نماز و نيايش از سوي ستاد اقامه نماز سازمان صداوسيما برگزار مي شود .

بر اساس اعلام اين ستاد ، 41 اثر راديويي و تلويزيوني برگزيده از ميان 134 برنامه راديويي و 131 برنامه تلويزيوني (در مجموع 265برنامه ) از تهران و مراكز استان ها انتخاب شده است .

برنامه هاي جشنواره چهارم ، نسبت به جشنواره سوم ، سه برابر و نسبت به جشنواره اول پنج برابر افزايش يافته است .

برنامه هايي كه در جشنواره چهارم نماز انتخاب شده اند از بين آثار ساخته شده در طول سال 82 است . در اين جشنواره بخشي نيز به ارزيابي ، داوري و انتخاب آثار و يژه اذان اختصاص داده شده كه شاخص هاي داوري اين آثار مبتني بر صداي خوش مؤذنين ، تصاوير و مناظر بديع مساجد و اماكن مذهبي و همچنين توجه به فرهنگ و آداب مذهبي مناطق مختلف كشور صورت گرفته در اين ميان تلاش ستاد اقامه نماز ، ارائه و معرفي آثار نمونه و الگوسازي هنري در عرصه توليدات و اشاعه و تعميق فرهنگ نماز در سطح فرهنگ عمومي از طريق رسانه ملي بوده است .