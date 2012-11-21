صنایع دستی همدان نیازمند برندسازی است/ نمایشگاه پژوهش دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مطهری مؤید عصر سه شنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان همدان افزود: سفال لالجین، کشمش ملایر، گردوی تویسرکان و مبل و منبت تویسرکان و ملایر نیازمند برند سازی هستند و باید استانداردسازی این محصولات نیز مدنظر باشد.

وی با تاکید بر تهیه طرح جامع برند استان همدان گفت: متولی این امر سازمان صنعت، معدن و تجارت است که برای تهیه این طرح ظرفیت‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره کل استاندارد همدان نیز باید به کار گرفته شود.

همدان از ظرفیت‌های خوبی در بحث برندسازی برخوردار است

مطهری افزود: استان همدان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در بحث برندسازی برخوردار است و می‌توان برندهای منحصر به فردی داشت.

وی ادامه داد: برای صنایع دستی و سوغات استان همدان به ویژه محصولاتی مانند سفال لالجین، گردوی تویسرکان، کشمش ملایر و مبل و منبت ملایر و تویسرکان باید برندهایی طراحی و ثبت شود که نشانه این محصولات در تمام جهان باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل نبود برند محصولات ارزشمند استان به اسم محصولات شهرها و کشورهای دیگر به فروش می‌رسد که این موضوع نباید ادامه پیدا کند.

استانداردسازی صنایع دستی و سوغات ویژه همدان مد نظر باشد

مطهری همچنین بر لزوم استانداردسازی صنایع دستی و سوغات ویژه استان تأکید کرد و گفت: استانداردها بهترین منبع برای بیان کیفیت محصولات استان با برندهای ویژه هستند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع استاندار همدان همچنین به برنامه‌های هفته پژوهش اشاره کرد و گفت: 25 آذر ماه روز پژوهش و فناوری است که برای برگزاری مراسم‌ این هفته کمیته‌های علمی، اجرایی، نمایشگاهی و فناوران در نظر گرفته شده است.

مطهری افزود: مراسم افتتاحیه هفته پژوهش در دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد و نمایشگاه هفته پژوهش نیز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان از روز شنبه 25 آذر ماه به مدت پنج روز برگزار می‌شود.

طرحهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب همدان تصویب شد

در ادامه عناوین طرح‌های پژوهشی تأیید شده در کمیته نیازسنجی کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری مطرح شد که از بین آنها تنها طرح‌های شرکت آب و فاضلاب با عناوین «بررسی کمی و کیفی موجودات بیولوژیک موجود در تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی شهر همدان و ارائه راهکارهای اجرایی و کنترل آن»، «بررسی پتانسیل تولید اسیدهای آلی و کتون‌ها در تصفیه‌خانه آب آشامیدنی شهید بهشتی همدان و تعیین میزان بهینه ازن تزریقی» و «بررسی کارایی فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب استان همدان و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی آنها» به تصویب رسید.

همچنین طرح‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ثبت احوال استان به دلیل عدم حضور مدیران این ادارات به تأیید نرسید.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار همدان در این خصوص اظهار داشت: تصویب این موارد در کارگروه به معنی ایجاد تعهد مالی برای ادارات مربوط است و تا زمانی که مدیر سازمان مربوط در کارگروه حضور نیابد تصویب این طرح‌های پژوهشی به تأخیر خواهد افتاد.