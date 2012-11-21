  1. ورزش
۱ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۳

سان خبر داد:

"رافائل بنیتز" جایگزین "روبرتو دی ماتئو" می‌شود

"رافائل بنیتز" جایگزین "روبرتو دی ماتئو" می‌شود

روزنامه "سان" از توافق پشت پرده مسئولان باشگاه چلسی با سرمربی پیشین لیورپول خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی سه شنبه شب با شکستی که مقابل یوونتوس متحمل شد در آستانه حذف از مرحله گروهی این رقابت‌ها قرار گرفته است.

"روبرتو دی ماتئو" پس از این باخت مسئولیت شکست را به گردن گرفت و گفت: شب دلگیرکننده ای را پشت سر گذاشتیم و آنکه باید سرزنش شود، من هستم. من تیمی را به زمین فرستادم که فکر کردم می تواند یوونتوس را شکست دهد یا دست کم مساوی بگیرد. بنابراین سرزنش متعلق به من است.

تیم فوتبال چلسی روز یکشنبه با منچسترسیتی دیدار دارد و بعید نیست که موضوع رافائل بنیتز برای حضور در چلسی پس از این دیدار پررنگ تر شود.

کد مطلب 1749127

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