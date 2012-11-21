۱ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۵

امینی:

شیر رایگان از آذر ماه در مدارس کرمانشاه توزیع می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از توزیع دوباره شیر رایگان از آذر ماه سال جاری در مدارس ابتدایی و راهنمایی استان کرمانشاه خبر داد.

جلال امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توزیع مجدد شیر رایگان در بین دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی مدارس شهری و روستایی استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور از آذر ماه سال جاری آغاز می شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی های لازم در سال جاری برای این امر اتخاذ شده که از جمله می توان به برگزاری مناقصه بین کارخانجات تهیه شیر برای تامین شیر رایگان مدارس استان است برگزار و برنده آن نیز مشخص شده است.  

وی گفت: بسته های شیر رایگان دانش آموزان به وزن 200 سی سی خواهند بود.

امینی تصریح کرد: دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی شهری و روستایی استان کرمانشاه در طول سال تحصیلی جدید یعنی از اول آذرماه تا پایان خرداد ماه سال جاری در 70 نوبت سهمیه شیر رایگان دریافت خواهند کرد.

وی مدارس ابتدائی و راهنمایی شهری و روستایی سطح استان کرمانشاه را هزار و 600 مدرسه دانست.

رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: درسال تحصیلی جاری (92-91)، 240 هزار دانش آموز دختر و پسر کرمانشاهی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در حال تحصیل هستند و شیر رایگان دریافت خواهند کرد.

