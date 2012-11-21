شناسایی خلاءهای ارتباطی در هرمزگان/راه اندازی مرکز دیتا سنتر تا پایان سال

سعید شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با قبول برخی از نواقص زیرساختهای ارتباطات در هرمزگان بیان داشت: با راه اندازی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات نواقص و خلاء های ارتباطی استان شناسایی و راهکارهای عملی ارائه می شود.

وی تعامل با بخشهای دولتی، نظارت بر اپراتورهای بخش خصوصی، توسعه فناوری ارتباطات، توسعه تجارت بانکداری، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی از وظایف اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد.

شریف زاده با بیان اینکه تمامی روستاهای بالای 20 خانوار در هرمزگان از خدمات ارتباطی بهره مند خواهند شد، اظهارداشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه در حوزه ارتباطات تمامی روستاهای استان هرمزگان از خدمات تلفن ثابت و همراه بهره مند خواهند شد.

معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: پهنای باند اینترنت در هرمزگان دو برابر خواهد شد و آمادگی افزایش پهنای باند بر اساس نیاز کاربران و متقاضیان در استان را داریم.

وی همچنین به راه اندازی دیتا سنتر در هرمزگان اشاره کرد و گفت: مرکز دیتا سنتر در تمامی استانهای کشور راه اندازی می شود که این مرکز در تعدادی از استانها راه اندازی شده است و تا پایان سال و در نهایت در سه ماه سال آینده راه اندازی خواهد شد.

وی در توضیح روند راه اندازی مرکز دیتا سنتر در هرمزگان اضافه کرد: مکان احداث دیتا سنتر مشخص شده است و تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور خریداری شده و با حضور فعال بخش خصوصی این مرکز در هرمزگان هم راه اندازی خواهد شد.