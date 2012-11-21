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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

زمانی خبر داد:

توزیع 85 تن اقلام مورد نیاز هیئت های مذهبی در آمل

توزیع 85 تن اقلام مورد نیاز هیئت های مذهبی در آمل

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی آمل ، از آغاز توزیع حدود 85 تن کالاهای مورد نیاز هیئت های مذهبی این شهرستان در دهه نخست و دوم ماه محرم خبر داد.

عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کالاها شامل شکر و گوشت منجمد بوده که از امروز توسط بازرگانی آمل توزیع خواهد شد.

وی افزود: بازرگانی آمل در دهه نخست محرم امسال، بر اساس سهمیه اعلام شده، مقدار 70 تن شکر به قیمت هر کیلو 15هزار تومان و 15 تن گوشت منجمد هر کیلو 15هزار تومان را بین هیئت های عزداری در این شهرستان با ارائه درخواست توزیع می کند.

رئیس اداره بازرگانی آمل تصریح کرد: هیئت امنای مساجد، و هیئت های مذهبی شهرستان می توانند، با اعلام درخواست بر حسب تعداد جمعیت روستا و محلات، کالاهای مورد نیاز را از بازرگانی تحویل گیرند.

زمانی افزود: این اقدام به منظور کمک به هیئت های عزاداری شهرستان برای برای برپایی مجالس پرشور عزاداری سالار شهیدان در این شهرستان انجام می شود.

وی اضافه کرد: این کالاها در سه فروشگاه بسیجیان، هیئت رزمندگان و فروشگاه بزرگ در ابتدای خیابان شیخ فضل الله نوری آمل با نصب پارچه قیمت دولتی به فروش می رسد.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.

کد مطلب 1749137

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