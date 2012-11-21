به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ایجاد مرکز منطقه‌ای نمک‌زدایی و محیط زیست تفاهم‌نامه مشترکی میان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و 7 دانشگاه به امضا رسید.



این تفاهم‌نامه میان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان، خلیج‌فارس، صنعت آب و برق شهید عباسپور، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تربیت مدرس، یزد و شهید بهشتی منعقد شد.