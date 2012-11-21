  1. دانشگاه و فناوری
۱ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۵

با همکاری 7 دانشگاه/

مرکز منطقه‌ای نمک زدایی در کشور ایجاد می‌شود

مرکز منطقه‌ای نمک زدایی در کشور ایجاد می‌شود

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و 7 دانشگاه بزرگ کشور به منظور ایجاد مرکز منطقه ای نمک زدایی تفاهم‌نامه مشترک امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ایجاد مرکز منطقه‌ای نمک‌زدایی و محیط زیست تفاهم‌نامه مشترکی میان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و 7 دانشگاه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه میان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان، خلیج‌فارس، صنعت آب و برق شهید عباسپور، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تربیت مدرس، یزد و شهید بهشتی منعقد شد.

کد مطلب 1749173

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