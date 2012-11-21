احساس یک قهرمان گلف را دارم/ تشریح دلایل اعطای جایزه

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه "اسپیتز" به سبب نگارش کتاب "چرا لیبرالیسم سیاسی؟ درباره چرخش سیاسی جان رالز" توسط پل ویتمن به وی تعلق گرفته است. این جایزه به کتابهایی در حوزه نظریه دموکراتیک و لیبرالیسم اعطا می شود.

متفکران و اندیشمندان برجسته و شناخته شده‌ای از جمله "جوزف راز"، "رابرت دال"، "مارتا نوسبام" و "جان رالز" این جایزه را در ادوار گذشته از آن خود کرده اند.

"پل ویتمن" استاد فلسفه در دانشگاه نتردام آمریکا که دکترای خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل اعطای این جایزه گفت: وقتی به نامهای جان رالز و "جوزف راز" در لیست دریافت‌کنندگان این جایزه برمی‌خوریم اهمیت این جایزه را در می یابیم.



وی افزود: وقتی برنده این جایزه شدم احساس یک قهرمان گلف به من دست داد. همانگونه که "جک نیکلاس" قهرمان گلف صاحب مدال می شود من هم چنین احساسی داشتم.



وی تصریح کرد: این نشان برای من افتخار زیادی محسوب می شود و خوشحالم که داوران کتاب من را به عنوان کتاب برگزیده انتخاب کردند.



استاد دانشگاه نتردام آمریکا یادآور شد: وقتی شنیدم که کتاب من حائز دریافت این جایزه شده بسیار برایم شگفت‌انگیز بود. چرا که کتاب من بیشتر به بررسی مباحث تاریخی پرداخته بود تا اینکه بخواهد به مباحث نظری در حوزه لیبرالیسم یا نظریه دموکراتیک کمکی کرده باشد.



وی تأکید کرد: تصور من این است که کمیته داوری اینگونه تشخیص داده که من از آثار و آرای رالز توانسته‌ام پرسشهای نظری مهمی را استخراج کنم. اگر اینگونه باشد برایم خیلی ارزشمند است.



مؤلف "چرا لیبرالیسم سیاسی؟ درباره چرخش سیاسی جان رالز" یادآور شد: در واقع کتاب من توانسته از میان آثار رالز پرسشهای اساسی بسیار مهمی را در نظریه سیاسی مدرن مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.



این فیلسوف سیاسی معاصر تأکید کرد: بیش از آنکه مدیون آثار رالز باشم مدیون کلاسها و سمینارهای دانشگاهی هستم که در آن آرای رالز را مورد بررسی قرار می دهم.



ویتمن در ادامه افزود: چرا که این کتاب حاصل و گردآوری همان سمینارهایی است که درباره جان رالز در دانشگاه دارم. هر ساله در فصل پائیز سمیناری درباره عدالت دارم که حاصل آنها کتاب مذکور شده است.

اساتید دانشگاه کارهای تحقیقاتی را به نسلهای آینده منتقل می کنند



برنده جایزه اسپیتز تصریح کرد: تدریس و تحقیق اساتید دانشگاه امثال من در واقع بخشی از کار تحقیقاتی است که دیگران انجام داده و ما نیز آنرا دست به دست به نسلهای آینده منتقل می کنیم. این در حقیقت تنها کاری است که ما انجام می دهیم.

جان رالز بزرگترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم است



وی در خصوص اهمیت رالز نیز تصریح کرد: جان رالز بزرگترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم است. کتاب او با نام "نظریه عدالت" واقعاً اثر بزرگی در فلسفه سیاسی به شمار می رود.



وی با بیان اینکه نظریه رالز در باب عدالت واقعاً یک نظریه است گفت: چرا که هم یک نظریه مهم و هم یک نظریه نظام‌مند برای دموکراسی‌های لیبرال مدرن به شمار می رود.



این استاد فلسفه در پایان یادآور شد: باید توجه داشت که جان رالز 15 سال بعد از نگارش کتاب نظریه عدالت شروع به نوشتن آثار و مقالاتی کرد که نشان از تغییر رویکرد وی داشت. این تغییر رویکرد را در اثر او با عنوان "لیبرالیسم سیاسی" شاهد هستیم.

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گفتگو از جواد حیران‌نیا