تجربه و اعتماد به نفس رمز موفقیت علمی نخبگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کتابی، در دیدار با تیم برگزیده و ممتاز کن ست ایران اظهار داشت: ایران برای دستیابی به قله های علم و فناوری نیاز به نوآوری ها و تولیدات علمی دارد .

وی، به رشد تولید علم و کسب رتبه شانزدهم ایران در دنیا و نخست منطقه اشاره و افزود: برای کسب مدارج بالاتر علمی، نیازمند جهاد علمی و تلاش بیشتر دانشجویان در عرصه های مختلف است .

رئیس دانشگاه کاشان، با اشاره به اینکه، ایران امروز در جهت تولید ثروت از علم قدم برمی دارد ادامه داد: دانشگاه ها محل تولید فکر و ایده هستند اما در گام بعدی که همان تجاری سازی ایده است باید نهادهایی فعال باشند .

کتابی، کاربردی کردن علم را لازم دانست و یادآور شد: ارتباط علم با صنعت و حمایت از نوآوران و مخترعان و شناسایی اختراعات و نوآوری آنها گام توسعه اقتصادی و تولید ملی است .

در این نشست همچنین اعضای تیم کن ست دانشگاه کاشان، گزارشی را از راهیابی و کسب رتبه نخست تیم شان در مسابقات کن ست ایران و جهان ارائه و خواستار حمایت بیشتر مسئولان دانشگاه از این تیم شدند.

تیم کن‌ست شهاب 2 دانشگاه کاشان متشکل از بهروز دادخواه تهرانی سرپرست، احمدرضا حدیدی، مسعود مدح خان، میلاد شیری و احسان هدایتی در دومین دوره مسابقات کشوری به مقام نسخت این دوره مسابقات راه یافتند.

لازم به ذکر است این تیم در نخستین دوره مسابقات کن‌ست کشور نیز در سال گذشته رتبه نخست را کسب و به مسابقات جهانی راه یافت.

بازنشستگان دانشگاه کاشان تکریم شدند

رئیس دانشگاه کاشان در این مراسم، ضمن گرامیداشت ماه محرم و ایام سوگواری حضرت ابا عبداالله الحسین(ع) گفت: حضرت امام حسین(ع) در قیام عاشورا درس عزت، آزادگی صبر و استقامت به مسلمانان آموخت.

عباس کتابی اظهار داشت: مسلمانان باید با عبرت از قیام عاشورا و فداکاری های امام حسین (ع)، در راستای حفظ عزت دین اسلام بیشتر تلاش کنند.

وی، بازنشستگان را سرمایه های جامعه دانست و اظهار داشت: این افراد ذخائر معنوی جامعه هستند.

وی یادآورشد: بازنشستگان با کوله باری از تجربیات ارزشمند هم با مشکلات جامعه واقفند وهم راهکارهای رفع مشکلات را می دانند.

کتابی، به رشد و توسعه دانشگاه کاشان، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی اشاره و اظهار داشت: این موفقیت ها و رشد و توسعه دانشگاه در تمامی ابعاد و توسعه فیزیکی آن، مرهون تلاشها و تجربیات کارکنان بازنشسته است.

رئیس دانشگاه کاشان، به تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمنان بر علیه نظام جمهوری اسلامی اشاره و افزود: این فشارها و تحریم ها، موجب نجات کشور ما از وابستگی به دیگر کشورها و استفاده از پتانسیل ها و فرصت هاست.

کتابی، صبر و ایستادگی را تنها راه مقابله با انواع توطئه های دشمنان دانست و گفت: با همفکری و استفاده از تجربیات گذشتگان، می توان از پتانسیل های بهتر این دانشگاه در راستای توسعه و رفع نیازهای منطقه و جامعه همت گماشت.

معاون اداری مالی دانشگاه کاشان، نیز در این مراسم از زحمات و فعالیت های بازنشستگان این دانشگاه قدردانی و گفت: شما بازنشستگان سرمایه هایی هستید همراه با تجربیات و مهارت ها، که با برنامه ریزی صحیح می توان برای پیشبرد اهداف و توسعه دانشگاه بهره برد.