۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

میزبانی رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور به شیراز رسید

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور طی روزهای 18 تا 20 اسفندماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در حالی در شیراز برگزار خواهد شد که استان میزبان می تواند با دو تیم A و B در این مسابقات حضور یابد که البته امتیازات این تیمها جداگانه محاسبه می شود.

بنا بر این گزارش مسابقات مذکور بدون ارفاق وزن برگزار می شود که وزن‌کشی اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم از ساعت 18 تا 18:30 روز جمعه 18 اسفند ماه و مسابقات این اوزان نیز  روز شنبه 19 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.

ضمنا وزن‌کشی مدعیان اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم نیز از ساعت 15 تا 15:30 روز شنبه 19اسفند و مسابقات این مدعیان هم  روز یکشنبه 20 اسفندماه برگزار می شود.

