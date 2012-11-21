درآمدهای مالیاتی مازندران 283 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم ارزبین صبح چهارشنبه در هم اندیشی و تبادل نظرسازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با سازمانهای صنفی قائم شهر با اشاره به اینکه در ششماهه امسال سهم مازندران از د مالرآمدهاییات 283 میلیارد تومان است، اظهار داشت: از این میزان سهم قائم شهر، 11 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که حدود 11 درصد آن از مالیات اصناف شهرستان است.

وی از ثبت نام بیش از 100 درصد اظهار نامه مالیاتی سال گذشته در این شهرستان خبر داد و افزود: با اطلاعات جمع آوری شده هر واحد تولیدی، بازار، دستفروشی مالیات را از شخص دریافت تا دچار مالیات علی الراس نشوند.

مدیر کل امور مالیاتی مازندران گفت: ضرایب امور مالیاتی برای هر صنف و کالایی را تعیین و مطابق با فروش حساب می شود.

بالا بودن نرخ بیمه کارگری



معاون بیمه ای تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه نرخ بیمه کارگری بالا است، گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم، حق بیمه افزایش می یابد.

حسن فلاح با اشاره به اینکه در خصوص برخی کارگاههای صنعتی، تولیدی و فنی اظهار داشت: با مصوبه دولت این کارگاهها از مشمول کمک دولت و یارانه برخوردارند و از 20 درصد سهم کارفرما برای بیمه، کارگران از پرداخت حق بیمه معاف می شوند.

وی بیان کرد: ماده 90 قانون آزمایشات پیش از استخدام بعنوان قانون در خویش فرمایی و کارگری باید اجرا شود.

پرداخت 25 میلیارد یارانه به واحدهای صنفی



معاون نظارت و بازرسی سازمنان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنفی و تولیدی اظهارداشت: ابلاغیه از وزارتخانه به همه استانها ارسال شد.

حسن اصغرزاده از پرداخت 25 میلیارد تومان یارانه این تسهیلات به بانک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: عدم یا تاخیر پرداخت وام این سازمان از وزارتخانه گله دارد.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات کارت سوخت آژانس ها و متولی صنف اتومبیل های کرایه ای باصنف هر شهرستان است، گفت: مازندران بعد تهران یک چهارم جمعیت استان تهران رادارد ، رقم بالایی دارد.