راهكارهاي مركز پژوهش هاي مجلس براي جلوگيري از تحريف و جعل نام "خليج فارس"

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات سياسي اين مركز تهيه شده، اقدامات فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و نظامي مورد نياز براي ممانعت از تحريف نام خليج فارس به طور مشروح تبيين شده است.

برگزاري جشنها و همايشهاي ملي و بين المللي در سواحل خليج فارس، معرفي هنرهاي تجسمي و سنتي مردمان ساكن در سواحل شمالي خليج فارس، برنامه ريزي براي اشاعه فرهنگ و هويت ايراني حاكم بر اين آبراهه، جلوگيري از ورود محموله هايي كه به جاي نام خليج فارس نام جعلي خليج عربي روي آنها نوشته شده، تهيه نامه اعتراض آميز ازسوي پژوهشگران صاحب اعتبار ايران و ارسال آن به موسسات علمي و دانشگاهي و چاپ تمبرهايي با عنوان و نقشه خليج فارس به زبانهاي فارسي و انگليسي از جمله راهكارها و اقدامات فرهنگي پيشنهاد شده ازسوي مركز پژوهشهاي مجلس مي باشد.

در زمينه اقدامات سياسي و ديپلماتيك نيز مركز پژوهشها خواستار مقابله به مثل در مورد نحوه برخورد با كشتي هاي ايراني ازسوي دولتهاي عربي منطقه در سطح خليج فارس و به ويژه در حوالي جزاير سه گانه، برگزاري دومين كنفرانس امنيت در خليج فارس، مكلف نمودن وزارت امور خارجه به پيگيري تمهيدات خارجي عليه هويت ملي ايرانيان و فراهم آوردن زمينه هاي همگرايي منطقه اي شده است.

مركز پژوهشها همچنين در گزارش خود از تعيين مجازات و تنبيه براي نشريات، موسسات و شركتهاي داخلي كه از عنوان مجعول خليج عربي در مكاتبات، انتشارات يا اسامي خود استفاده مي كنند، تهيه بيانيه اي ازسوي مجلس كه طي آن سياست ايراني زدايي ازسوي عراق، آمريكا و شيخ نشين هاي كوچك منطقه محكوم شود و استفاده از مكانيسم هاي موثر موجود در حقوق بين الملل نسبت به طرح مسووليت دولت آمريكا و ساير دولتهاي خاطي در زمينه اقدام موسسه نشنال جئوگرافيك، به عنوان بخشي از اقدامات حقوقي ضروري نام برده است.

در اين گزارش ضمن اين كه تحركات كشورهاي بيگانه براي به خطر انداختن امنيت و منافع ملي ايران جدي تلقي شده، آمده است: موضع گيري اخير شوراي همكاري خليج فارس كه از اجلاس 30 آذرماه 83 نام خود را به شوراي هماهنگي خليج عربي تغيير داد، پيرامون حقوق مورد ادعاي امارات متحده عربي در زمينه مالكيت جزاير سه گانه و تلاش اين شورا جهت همگام ساختن اتحاديه اروپا با ادعاي نادرست خود، همگي از جدي بودن تحركات بيگانگان حكايت مي كنند.

اين گزارش با اشاره به اقدام موسسات آمريكايي نشنال جئوگرافيك براي تحريف نام خليج فارس مي افزايد: مي توان اين احتمال را داد كه يكي از سناريوهاي پيش روي مقامات آمريكايي گشودن جبهه جديدي در خليج فارس و دامن زدن به اختلافات ايران و امارات بر سر مالكيت جزاير سه گانه باشد.

حمايت گسترده نظاميان آمريكايي از ارتش امارات، انجام مانورهاي مشترك طي ماههاي اخير، انتشار بيانيه مشترك ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مبني بر ضرورت يافتن راه حلي مسالمت آميز و مبتني بر قوانين بين المللي از طريق مذاكره يا ارجاع پرونده به دادگاه بين المللي لاهه كه آشكارا دخالت در امور داخلي و حقوقي كشورمان ايران به شمار مي رود و ذكر عبارت "اشغال شده توسط ايران و مورد ادعاي امارات" در زير نام جزاير سه گانه در اطلس نشنال جئوگرافيك كه پديده اي بي سابقه در تاريخ مي باشد، همگي نشان دهنده تلاش هاي بيگانگان براي به خطر انداختن امنيت و منافع كشور هستند.

در پايان اين گزارش آمده است : برخورد مناسب با اقدامات دشمنان اين سرزمين مقدس، تكليفي ملي و مذهبي بوده و وظيفه اي است كه به دوش يكايك مردمان اين ديار گذاشته شده است.