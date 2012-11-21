مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبتهایی که نسبت به تغییر علی کفاشیان و "کارلوس کیروش" مطرح میشود، تصریح کرد: اینکه باید در فوتبال تغییراتی داشته باشیم اجتناب ناپذیر است ولی این تغییرات باید در دیدگاههای کلان مطرح شود و سیاستگذاران کلان باید در دیدگاههایشان تجدید نظر کنند.
وی افزود: ما 30 سال است که مدام مربی و رئیس عوض میکنیم ولی هیچ نتیجهای نمیگیریم. این مسئله صرفا اقدامی برای آرام کردن افکار عمومی است. ما باید این را بپذیریم که فوتبال به دکترین جدید نیاز دارد و دکترین قدیم باید تغییر یابد. وقتی تیم جوانان ما 40 سال نتیجه نمیگیرد و یا تیم امید هم در این مدت به المپیک نمیرود خود به خود به این نتیجه میرسیم.
* با تغییر سرمربی مشکلی حل نمیشود
سرمربی پیشین تیم فوتبال فولاد خوزستان یادآور شد: من از دو سال پیش مرتب میگفتم که مشکل فوتبال ما مربی نیست و حتی با آوردن مربیان بزرگ هم مشکلی حل نمیشود. فوتبال ما باید آسیب شناسی شود چرا که با تغییر سرمربی مشکلات مرتفع نمیشود.
* دلالهای کلاس B فعال شدهاند
" دلالهای کلاس B فعال شدهاند و این موضوع برای فوتبال خطرناک است". جلالی با بیان این مطلب تاکید کرد: در حال حاضر نباید اجازه بدهیم دلالان A و B فعالیت کنند. دلالان بین المللی و داخلی در رقابت و تعارض با یکدیگری هستند و در این شرایط دنبال تغییر سرمربی هستند که سودش را فقط خودشان میبرند.
* باید تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم
جلالی درباره اقدام بعضی از اعضای مجمع برای برکناری کفاشیان هم گفت: من اصلا روی تغییر کفاشیان بحثی ندارم و آنرا مناسب نمیدانم چون با این ساختار هر شخص دیگری هم بیاید مشکلی حل نمیشود. از یکطرف به جوامع بین المللی میگوییم فدراسیون فوتبال ما یک نهاد خصوصی و غیر دولتی است اما از طرف دیگر تمام قواعد حاکم بر آن دولتی است. برای همین باید ابتدا تکلیف خودمان را مشخص کنیم.
* با دکترین جدید فوتبال را از باتلاق بیرون بکشیم
وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم کیروش و کفاشیان بروند چاره کار نیست. فوتبال ما همواره در معرض سقوط بوده است. ما باید شکست را بپذیریم، از مردم عذرخواهی کنیم و طرحی نو پیدا کنیم تا فوتبال را از این باتلاق بیرون بکشیم. چنین کاری با طراحی یک دکترین جدید عملی میشود.
* فدراسیون به من پیشنهادی نداده است
جلالی در بخش دیگری از صحبتهایش با اظهار بی اطلاعی از پیشنهاد فدراسیون فوتبال به او، خاطرنشان کرد: من صحبتی با فدراسیون فوتبال نداشتهام و چنین خبری را از شما میشنوم. وقتی هویت چنین خبری معلوم نیست مجاز نیست دربارهاش صحبت کنیم.
* فرهنگستان در چند شهر فعال شده است
رئیس کانون مربیان فوتبال همچنین درباره راه اندازی فرهنگستان فوتبال در چند شهر، گفت: در شهرهایی مثل کاشان، بندر گز و آران بیدگل این فرهنگستان راه اندازی شده است و به زودی در گرگان، نیشابور و چند شهر دیگر سایر فرهنگستانها فعال میشود. قرار است ظرف دو سال آینده پایگاههای ما در کل کشور راه اندازی شود.
وی در پایان گفت: در فرهنگستان فوتبال علاوه بر ورزش و بسته به امکانات و فضایی که در اختیار داریم، در سه مقوله دیگر یعنی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی برنامه داریم که از آن جمله میتوان به آموزش زبان، خطاطی و نقاشی اشاره کرد.
