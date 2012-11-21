تکذیب قطع درختان 50 ساله/ 100 اصله از درختان حاشیه پارک جهان نما قطع شد

سرهنگ قاسم سبز علی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: روز دوشنبه کارکنان وزارت راه بر اساس توافقات رسمی قبلی بین سازمان جنگلها و وزارت راه و نه به صورت غیرقانونی حدود صد اصله درختان 4 تا 10 ساله سوزنی برگ حاشیه پارک جهان نما کرج را قطع کردند.

به گفته وی، بر اساس توافقات قبلی قرار بود پیش از قطع درختان مکان جدیدی برای کاشت مجدد آنها جانمایی شود که چون وزارت راه به تعهد خود عمل نکرده بود این عملیات متوقف شد.

سبز علی با بیان اینکه توسعه اتوبان همت نقش بسیار مهمی در کاهش بار ترافیک این ناحیه از تهران دارد اظهار داشت: بنابراین سازمان جنگلها نمی تواند جلوی چنین طرح توسعه ای کلانی را بگیرد اما بر اساس توافقات مقرر شده که این طرح با کمترین آسیب به منابع طبیعی یعنی پارک تحقیقاتی جهان نما ی کرج اجرا شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها اخبار مبنی بر قطع و قلع و قمع تعداد زیادی از درختان 50 ساله داخل این پارک را تکذیب کرد: اساساً کارکنان وزارت راه وارد این پارک نشدند و در محلی که در حاشیه پارک درختان قطع شده اند اصلاً درخت 50 ساله ای وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه این پارک به اعتقاد کارشناسان نقش مهمی در کاهش بار آلودگی هوای تهران دارد و قطع درختان حاشیه و یا داخل آن اثرات زیان باری در این بخش خواهد گذاشت گفت: بر اساس توافقات مقرر شده این درختان در جای دیگری کاشته شوند و غیر از آن در مکانهای دیگر نیز باید فضای سبز ی معادل دوبرابر مساحتی که از بین می رود توسعه یابد.