به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شعبه‌ای از بانک سرمایه در فاز 19 شرکت پتروپارس (سایت 2 کنگان) تحت سرپرستی یکی از بانک‌های استان فارس، در حال راه اندازی بود، با پیگیری‌های مسئولان استان بوشهر، این شعبه بانکی زیر نظر استان بوشهر فعالیت خواهد کرد.

بر همین اساس خبرگزاری مهر نیز در گزارشی به پیگیری این موضوع پرداخت و همه مسئولان استانی از جمله استاندار بوشهر، امام جمعه و دیگر مسئولان شهرستان کنگان خواستار اتخاذ تدابیری منطقی‌تر برای این موضوع شدند.

هیچ مجوزی در استان بوشهر برای راه‌اندازی این بانک صادر نشده است



معاون سیاسی- اجتماعی فرمانداری شهرستان کنگان در پی اتفاقات اخیر در خصوص راه اندازی بانک سرمایه در فاز 19 شرکت شهرستان کنگان زیر نظر استان فارس، به خبرنگار مهر گفت: راه اندازی شعبه بانک سرمایه در شرکت پتروپارس واقع در شهرستان کنگان و زیر نظر استان فارس می بایست با هماهنگی مقامات شهرستانی و بانک عامل آن در مرکز استان بوشهر انجام شود.

احمد بحرینی پور تاکید: هیچ مجوزی از جانب شهرستان کنگان یا استان بوشهر برای افتتاح این شعبه زیر نظر استانی دیگر صادر نشده است.

وی افزود: هرگونه ایجاد ساختار جدید اداری در سطح شهرستان کنگان باید با هماهنگی مسئولین شهرستان، پلیس پیشگیری انتظامی و مرکز استان انجام شود که طبیعتا در این موضوع علاوه بر هماهنگی با مسئولان شهرستانی باید با بانک عامل این شعبه در مرکز استان بوشهر نیز هماهنگی لازم به عمل آید.

اداره یک بانک در استان بوشهر زیر نظر فارس غیرمنطقی است



نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی در این راستا به خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیت فعلی اتفاق افتاده و شایعاتی که ایجاد شده بود این کار و اقدام منطقی به نظر نمی رسد.

حجت الاسلام موسی احمدی تصریح کرد: به محض شنیدن این قضیه، پیگیر و با مهندس علیرضایی مدیر عامل پتروپارس مرکزی در تهران تماس گرفتم که نهایت الامر ایشان موضوع را 100درصد منتفی دانست.

وی تاکید کرد: بنا شد این بانک توسط استان بوشهر اداره شود و نیروهای این بانک مذکور نیز ازهمین استان باشند بوشهر باشند.

گفتنی است در همین راستا امروز مسئولان پتروپارس و بانک سرمایه در محل فرمانداری با مسئولان شهرستانی جلسه‌ای برگزار می‌کنند که نتیجه آن متعاقبا اعلام می‌شود.