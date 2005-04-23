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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸

ژنرال جرج كاسي در نشست پنتاگون خبرداد :

اعلام كاهش تعداد نظاميان آمريكايي در عراق به مرز 105هزار نفر

فرمانده نظاميان آمريكايي در عراق روزگذشته اعلام كرد : تعداد نظاميان آمريكايي در عراق در هفته جاري به زير 140 هزار تن كاهش يافته است .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شينهوا، ژنرال جرج كاسي فرمانده نظاميان آمريكايي درعراق در نشستي در پنتاگون گفت : اين تعداد همراه با آخرين چرخش نظاميان آمريكايي در داخل و خارج عراق كاهش يافته است .

وي گفت : اگر همه چيز خوب پيش رود پنتاگون بايد بتواند تا اوايل سال آينده تعداد نظاميان آمريكايي را به طور نسبتا مستمر كاهش دهد .

بنابراين گزارش ، مقامات برجسته ارتش آمريكا گفته اند كه سطح نظاميان آمريكايي در عراق ممكن است تا حدود 105 هزار نيرو كاهش يابد .

اين مقامات خاطر نشان كردند : تعداد نيروهاي امنيتي عراقي آموزش ديده و مجهز هم اكنون به بيش از 155 هزار تن مي رسد .

طبق اظهارات اين مقامات از انتخابات ماه ژانويه تعداد حملات عليه نظاميان آمريكايي كاهش يافته است .

همچنين مقامات آمريكايي تصريح مي كنند تنش بين گروههاي قومي در مناطق مختلف عراق افزايش يافته است كه  پيامد مستقيم استراتژي ابو مصعب الزرقاوي است .

گفتني است قبل از انتخابات سي ژانويه بيش از 150 هزار نظامي آمريكا در عراق مستقر بودند .

کد مطلب 174920

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