اعلام كاهش تعداد نظاميان آمريكايي در عراق به مرز 105هزار نفر

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شينهوا، ژنرال جرج كاسي فرمانده نظاميان آمريكايي درعراق در نشستي در پنتاگون گفت : اين تعداد همراه با آخرين چرخش نظاميان آمريكايي در داخل و خارج عراق كاهش يافته است .



وي گفت : اگر همه چيز خوب پيش رود پنتاگون بايد بتواند تا اوايل سال آينده تعداد نظاميان آمريكايي را به طور نسبتا مستمر كاهش دهد .



بنابراين گزارش ، مقامات برجسته ارتش آمريكا گفته اند كه سطح نظاميان آمريكايي در عراق ممكن است تا حدود 105 هزار نيرو كاهش يابد .



اين مقامات خاطر نشان كردند : تعداد نيروهاي امنيتي عراقي آموزش ديده و مجهز هم اكنون به بيش از 155 هزار تن مي رسد .



طبق اظهارات اين مقامات از انتخابات ماه ژانويه تعداد حملات عليه نظاميان آمريكايي كاهش يافته است .



همچنين مقامات آمريكايي تصريح مي كنند تنش بين گروههاي قومي در مناطق مختلف عراق افزايش يافته است كه پيامد مستقيم استراتژي ابو مصعب الزرقاوي است .

گفتني است قبل از انتخابات سي ژانويه بيش از 150 هزار نظامي آمريكا در عراق مستقر بودند .

