  1. بین الملل
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

روز هشتم حمله به غزه/

بمباران غزه از سر گرفته شد/حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی 48

بمباران غزه از سر گرفته شد/حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی 48

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از بمباران غزه توسط جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در برقراری آتش بس در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که در پی عدم اجرای آتش بس شب گذشته در نوارغزه جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران مناطق مختلف نوارغزه را از سر گرفتند.

در همین حال المنار نیز در خبری فوری گزارش داد که گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین شهرک اسدود را هدف یک فروند موشک "گراد" قرار دادند.

در همین حال گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز پایگاه "حتسور" را با 3 فروند موشک گراد هدف قرار داد.

شب گذشته قرار بود ساعت 10 به وقت گرینویچ آتش بس در نوارغزه برقرار شود که از سوی مقامات حماس و رژیم صهیونیستی منتفی شد.

کد مطلب 1749207

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