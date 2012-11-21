بمباران غزه از سر گرفته شد/حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی 48

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که در پی عدم اجرای آتش بس شب گذشته در نوارغزه جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران مناطق مختلف نوارغزه را از سر گرفتند.

در همین حال المنار نیز در خبری فوری گزارش داد که گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین شهرک اسدود را هدف یک فروند موشک "گراد" قرار دادند.

در همین حال گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز پایگاه "حتسور" را با 3 فروند موشک گراد هدف قرار داد.

شب گذشته قرار بود ساعت 10 به وقت گرینویچ آتش بس در نوارغزه برقرار شود که از سوی مقامات حماس و رژیم صهیونیستی منتفی شد.