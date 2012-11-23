اسرائیل نابود خواهد شد/تغییر موازنه قوا به نفع حماس است

"کمال هلباوی" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به نوارغزه و اینکه آیا با رویدادهای سوریه مرتبط است، گفت : ماهیت رژیم صهیونیستی تجاوزکارانه است و حملات این رژیم به غزه قبل از حوادث سوریه وجود داشته است و پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب افزود: اما با این حال اسرائیل از وضعیت کنونی سوریه بهره برداری کرده است تا به قضیه فلسطین آسیب برساند و مقاومت غزه را از بین ببرد این علت و بهانه اسرائیل نیز از بین خواهد رفت و این رژیم به یاری خدا در این جنگ شکست خواهد خورد.

عضو شورای عالی رهبری اخوان المسلمین ابراز امیدواری کرد که بحران سوریه هر چه سریعتر حل و فصل شود و سوریه به آغوش ملت بازگردد تا این کشور بار دیگر بر مقاومت نظارت داشته باشد و همچون گذشته به مانعی بر سر راه هیمنه آمریکا و اهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی باشد.

وی اظهار داشت : اسرائیل برای تجاوزگری خود به دنبال بهانه نیست با نگاهی به اقدامات تجاوزکارانه این رژیم همچون مصادره اراضی فلسطین، توسعه شهرک ها، یهودی سازی قدس و حتی قطع درختان فلسطینی می بینیم که اسباب حمله و تجاوزگری همواره نزد اسرائیل فراهم است و این رژیم تلاش می کند با یهودی سازی فلسطین اشغالی همه کسانی را که یهودی نیستند، از سرزمینشان بیرون کند و درصدد گسترش رژیم خود است، اما به یاری خدا اسرائیل نابود خواهد شد.

هلباوی درباره اینکه آیا در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه موازنه قوا به نفع جنبش حماس تغییر خواهد کرد گفت : قدرت حماس ناشی از ایمان و دفاع از حق است و حق همواره قوی تر از باطل بوده است.

وی در پایان تاکید کرد که تمام اعضای اخوان المسلمین در سرتاسر جهان حامی جنبش حماس بوده و خواهند بود.