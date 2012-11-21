دفن بهداشتی زباله در شهرستان دهگلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محمدی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر از 105 روستای این شهرستان تنها 60 روستا جایگاه دفن بهداشتی زباله دارد و این یک مشکل جدی است.

وی افزود: تخلیه نامناسب زباله خانگی شهر، تلمبار کردن زباله در جایگاه ها به صورت غیربهداشتی، عدم حصار کشی محل جمع آوری زباله، وجود صنوف مزاحم و نبود نظارت کافی بر بهداشت محیط از دیگر مشکلات این شهرستان است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان بیان کرد: در حال حاضر 160 متخصص در 42 خانه بهداشت، هفت مرکز بهداشتی و درمانی، دو پایگاه شهری و یک بیمارستان روستایی فعالیت دارند.

محمدی یادآور شد: شهر دهگلان شهر نوپایی است و به لحاظ امکانات و تجهیزات توانمند نیست و در ارتباط با ارتقاء بهداشت محیط نیازمند حمایت های همه جانبه استان است.

وی ادامه داد: به لحاظ درمان نیز انتظار می رود با افتتاح بیمارستان در شهرستان دهگلان از مشکلات این حوزه هم کاسته شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان با اشاره به غیر بهداشتی بودن کشتارگاه این شهر اظهار داشت: متاسفانه کشتارگاه دهگلان به صورتی سنتی و غیر بهداشتی مشغول به کار است و در صورت تعطیلی کشتار به خانگی تبدیل می شود.

محمدی افزود: مسئولان باید در ارتباط با تامین گوشت این شهرستان و بسته شدن هر چه زودتر این کشتارگاه اقدام کنند.

وی بیان کرد: ساماندهی صنوف مزاحم و جلوگیری از عرضه مواد غیر بهداشتی در معابر و خیابان ها یکی دیگر از مشکلات این شهرستان است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی درست در آینده نزدیک شاهد رفع مشکلات بهداشتی در این شهرستان باشیم.