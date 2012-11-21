هیچ مانعی از حضور پرشور مردم در آیین های مذهبی نمی کاهد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، یک ارتباط عمیق میان مردم و محرم وجود دارد گفت: هیچ مانعی باعث نمی شود که حضور مردم در این ماه پرشور نباشد و معمولا هر چه مشکلات و هجمه ها بیشتر می شود این ارتباط بسیار عمیق تر است.
ولی نژاد با اشاره به شیطنت های دشمن طی سالهای اخیر در این ارتباط افزود: با توجه به شرارت ها و شیطنت های دشمن، اجرای جنگ اقتصادی و حملاتی که اسرائیل دراین ماه علیه مردم غزه آغاز کرده است به نظر می رسد این عوامل باعث شود حضور مردم در این مراسمات بیشتر شود و البته از عشق و علاقه شدید مردم هم نباید گذشت چرا که آنان همواره به امام حسین علاقه بسیار زیادی داشته اند.
وی با اشاره به برنامه های این ماه بیان داشت: از جمله برنامه هایی که در این ماه انجام می شود، اعزام 800 مبلغ در سطح استان از حوزه های علمیه استان های قم، مشهد و گلستان است که در حال حاضر کارشان را در استان شرع کرده اند، برگزاری گردهمایی هیئت مذهبی در کل شهرستان ها از دیگر برنامه هاست.
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