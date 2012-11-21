هیچ مانعی از حضور پرشور مردم در آیین های مذهبی نمی کاهد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، یک ارتباط عمیق میان مردم و محرم وجود دارد گفت: هیچ مانعی باعث نمی شود که حضور مردم در این ماه پرشور نباشد و معمولا هر چه مشکلات و هجمه ها بیشتر می شود این ارتباط بسیار عمیق تر است.

ولی نژاد با اشاره به شیطنت های دشمن طی سالهای اخیر در این ارتباط افزود: با توجه به شرارت ها و شیطنت های دشمن، اجرای جنگ اقتصادی و حملاتی که اسرائیل دراین ماه علیه مردم غزه آغاز کرده است به نظر می رسد این عوامل باعث شود حضور مردم در این مراسمات بیشتر شود و البته از عشق و علاقه شدید مردم هم نباید گذشت چرا که آنان همواره به امام حسین علاقه بسیار زیادی داشته اند.



وی با اشاره به برنامه های این ماه بیان داشت: از جمله برنامه هایی که در این ماه انجام می شود، اعزام 800 مبلغ در سطح استان از حوزه های علمیه استان های قم، مشهد و گلستان است که در حال حاضر کارشان را در استان شرع کرده اند، برگزاری گردهمایی هیئت مذهبی در کل شهرستان ها از دیگر برنامه هاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ابراز داشت: تقریبا تمامی برنامه ها و تمهیدات مورد نیاز برای ورود به ماه محرم به جز تهیه ارزاق مورد نیاز برای هیئت امنا انجام شده است که این کار باقی مانده هم طی چند روزهایی که در پیش داریم به انجام خواهد رسید.

وی با اشاره به مهمترین برنامه های این سازمان در این ماه اظهار داشت: حضور روحانیون خانم و آقا در هیئت های مذهبی امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار پررنگ تر بود.

ولی نژاد بیان داشت: همچنین تجمع هیئت مذهبی در روز نهم محرم در تمامی شهرستان های استان امسال برای اولین بار انجام می شود و برگزاری مسابقات فرهنگی برای هم افزایی و تعمیم فرهنگ عاشورایی از برنامه های مهم ما در محرم امسال است.