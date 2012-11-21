حماس در جنگ با اسرائیل دست بالا دارد/ حمله به تل آویو امتیاز مقاومت است

صباح زنگنه، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جنگ غزه و حمله رژیم صهیونیستی گفت: علی رغم اختلاف نظرهایی که بین جناح سیاسی و نظامی حماس وجود داشت، آنها توانستند در این حمله با اسرائیل مقابله کنند.

وی افزود: آنها با توجه به امکاناتی که فراهم کرده بودند و با اتکا به توان خود تواستند مقابله پر قدرتی داشته باشند . حماس، جهاد اسلامی و فتح که از آنها حمایت کرد در کنار یکدیگر این توان و امکانات را فراهم کردند.

زنگنه با اشاره به زمینه سازی هایی که برای آتش بس فراهم شده است، خاطرنشان کرد: صهیونیست ها هم به لحاظ اوضاع داخلی اسرائیل و هم شرایط مصر و کشورهای مثل اردن و ترکیه که نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد ، به نظر می آید که ناگزیر خواهند شد که آتش بس را بپذیرند.

وی خاطرنشان کرد: حماس از طریق میانجیگری مصر و همچنین سازمان امنیت این کشور ناچار به مذاکره خواهد شد اما حماس در این مذاکره توان خود را می سنجد و با امتیازهایی که به دست آورده تا پایتخت اسرائیل را برای اولین بار مورد هدف قرار دهد ، این مذاکرات را پی می گیرد.

زنگنه ادامه داد: حماس شرایطی را در جنگ با اسرائیل فراهم کرده که می تواند دست بالا را داشته باشد و به نتایجی که همواره به دنبال دست یابی به آن بوده ، برسد . حماس با توجه به افکار عمومی در اردن و سایر کشورهای منطقه می تواند موقعیت بسیار خوبی را برای خود شکل دهد.