  1. دانشگاه و فناوری
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

ابداع یک سیستم جدید/

تشخیص سریع مواد مخدر و منفجره با به دام انداختن یک مولکول

تشخیص سریع مواد مخدر و منفجره با به دام انداختن یک مولکول

محققان سیستمی ابداع کرده‌اند که به سرعت می‌تواند میزان بسیار اندکی از مواد شیمیایی مانند مواد آلاینده، منفجره یا مواد مخدر را شناسایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دانش پژوهان دانشگاه کالج سلطنتی انگلیس این فناوری می‌تواند یک تک مولکول هدف را از بین 10 هزار تریلیون مولکول آب طی چند میلی ثانیه شناسایی کند و این کار را با به دام انداختن همان تک مولکول در یک تک لایه از نانوذره طلا انجام می‌دهد.

شیمیدانهای این دانشگاه می‌گویند ابزارهایی که در این فناوری استفاده شد، می‌توانند وجود مواد مخدر، مواد منفجره خطرناک، آب آلوده در رودخانه‌ها و گازهای عصبی که در هوا آزاد می‌شوند را تشخیص دهند.

چنین ابزارهایی می‌توانند اثرات بسیار ریزی از مواد منفجره یا دیگر مواد غیرقانونی به جا مانده از مجرمان را در صحنه جرم و سطوحی که لمس کرده‌اند را شناسایی کنند.

این شیوه می‌تواند به اجرای قانون و برخورد با فعالیت‌هایی مرتبط با مواد غیرقانونی کمک کند.

مایکل سیچینی مجری این تحقیقات می‌گوید: سیستم ما می تواند مشکل مهم آزمایش دقیق و قابل حمل و نقل مواد شیمیایی را  برای استفاده در دنیای واقعی بیرون از آزمایشگاه حل کند.

به گفته پژوهشگران این سیستم بسیار حساس است و می‌توان از آن برای جستجوی مقادیر بسیار اندکی از مولکول خاصی در محیط‌های پرازدحام و عمومی استفاده کرد.

این فناوری بر اساس این حقیقت است که تمامی مولکول‌ها نور را به شیوه متفاوتی متفرق می‌کنند و این سیگنال پراکنده کننده را می‌توان با مولکولی بر روی یک لایه از نانوذره فلزی مشاهده کرد.

نتایج این تحقیقات درنشریه Nature Materials منتشر شده است.

کد مطلب 1749216

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