برگزاری کنفرانس بین المللی ایدز واسلام درمالزی/ 300 نفرمبتلا در هر ساعت

به گزارش خبرنگار مهر ، در این کنفرانس 3 روزه که با همت مرکز توسعه اسلامی مالزی(جاکیم) و با همکاری وزارت بهداشت و شورای ایدز این کشور برگزار شد کارشناسان و محققانی از کشورهای ایران، استرالیا، اندونزی، سودان و قطر شرکت داشتند.

ارائه نتایج تحقیقات مختلف در کشورهای اسلامی، اهمیت نکات بهداشتی سفارش شده در اسلام، نقش آزمایش ایدزقبل از ازدواج ، نقش آموزه ها و احادیث اسلامی درکاهش رفتارهای پرخطر، و روش های کاهش تبعیض علیه مبتلایان به این ویروس از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پیش از این نیز اولین نشست مشاوره ای رهبران اسلامی در مورد ایدز در سال 2001 در اوگاندا و دومین نشست در سال 2003 در کوالالامپور برگزار شده بود.

مالزی در حال حاضر خود را به عنوان تنها کشور اسلامی که دارای گزارش کاربردی "اچ.آی.وی" و اسلام است، معرفی می کند و قصد دارد با گسترش و انتشار موفقیت های خود در این زمینه در بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جایگاهی ویژه برای خود بدست آورد.

قابل ذکر است که در حال حاضر بیش از 35 میلیون مبتلا به ایدزدر جهان وجود دارند که بر اساس آمارها در سال گذشته میلادی روزانه 7000 نفر (300 نفر در ساعت) به این این ویروس مبتلا شده اند.این کنفرانس بین المللی امروز چهارشنبه به کار خود پایان می دهد.

