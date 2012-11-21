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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

در اقدامی نمادین/

حریم جاده چالوس توسط کودکان تهرانی پاکسازی می شود

حریم جاده چالوس توسط کودکان تهرانی پاکسازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا گفت: در حرکتی نمادین حریم جاده چالوس در بخش آسارا توسط جمعی از دانش آموزان تهرانی، ماه جاری پاکسازی می شود.

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در حرکتی نمادین توسط تعدادی از دانش آموزان شهر تهران با هماهنگی ادارات بخش از جمله محیط زیست، پلیس راه، آموزش و پرورش بخش، اداره راه، شهرداری، کلانتری ها، سازمان پسماند و مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب، طرح جمع آوری زباله های محور جاده بخش در سه نقطه ( محله ری زمین، محله پلخواب و آسارا ) در آذرماه اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست نیاز به فرهنگ سازی دارد، نقش دانش آموزان را در ارتقای بهداشت محیط زیست موثر ارزیابی کرد و گفت: هدف از برگزاری این طرح جلب مشارکت مردمی در مدیرت پسماند، رعایت الگوی مصرف و کاهش تولید زباله است.

وی افزود: توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست و افزایش سطح مشارکت، همواره به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها مطرح بوده و دستیابی به این هدف بزرگ در گرو همکاری مسئولانه تمامی نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و دلسوزان کشور است.

بخشدار آسارا اظهار داشت: باید تلاش کنیم با بهره گیری از همه توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی و آموزشی جامعه و با آموزش و بیان مبانی علمی و اعتقادی مربوط به این حوزه، مردم را نسبت به پاسداری و حراست از محیط زیست پیرامون شان حساس ساخت.

محمدی پاکسازی حریم بخش آسارا را با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا عنوان کرد و یادآور شد: این اقدام در صورت مساعد بودن آب و هوا به اجرا در خواهد آمد.

وی اظهار امیدواری کرد گروه هایی از جمله جمعیت دوستداران کودک استان البرز و انجمن مدیران مهدهای کودک کرج در اجرای این طرح همراهی کنند.

کد مطلب 1749222

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