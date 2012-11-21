حریم جاده چالوس توسط کودکان تهرانی پاکسازی می شود

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در حرکتی نمادین توسط تعدادی از دانش آموزان شهر تهران با هماهنگی ادارات بخش از جمله محیط زیست، پلیس راه، آموزش و پرورش بخش، اداره راه، شهرداری، کلانتری ها، سازمان پسماند و مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب، طرح جمع آوری زباله های محور جاده بخش در سه نقطه ( محله ری زمین، محله پلخواب و آسارا ) در آذرماه اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست نیاز به فرهنگ سازی دارد، نقش دانش آموزان را در ارتقای بهداشت محیط زیست موثر ارزیابی کرد و گفت: هدف از برگزاری این طرح جلب مشارکت مردمی در مدیرت پسماند، رعایت الگوی مصرف و کاهش تولید زباله است.

وی افزود: توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست و افزایش سطح مشارکت، همواره به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها مطرح بوده و دستیابی به این هدف بزرگ در گرو همکاری مسئولانه تمامی نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و دلسوزان کشور است.

بخشدار آسارا اظهار داشت: باید تلاش کنیم با بهره گیری از همه توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی و آموزشی جامعه و با آموزش و بیان مبانی علمی و اعتقادی مربوط به این حوزه، مردم را نسبت به پاسداری و حراست از محیط زیست پیرامون شان حساس ساخت.



محمدی پاکسازی حریم بخش آسارا را با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا عنوان کرد و یادآور شد: این اقدام در صورت مساعد بودن آب و هوا به اجرا در خواهد آمد.

وی اظهار امیدواری کرد گروه هایی از جمله جمعیت دوستداران کودک استان البرز و انجمن مدیران مهدهای کودک کرج در اجرای این طرح همراهی کنند.