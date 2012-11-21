سرمایه و معرفت مسئولیت آور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه سه شنبه در مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسلام قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه مسئولیت از دو جیز ناشی می‌شود که یکی از آن‌ها سرمایه است اظهار داشت: عمر، جوانی و عقل از جمله سرمایه‌های است که برای انسان مسئولیت به همراه دارد.



وی با بیان اینکه هر چقدر توانمندی انسان بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر است اظهار داشت: پیامبر(ص) فرمود، دیوانه مرد یا زن جوانی است که دوران جوانی خود را غیر از طاعت خداوند صرف می‌کند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: در روز قیامت از افراد می‌پرسند چرا درست عمل نکردید که اگر افراد در هر رده به مسئولیت خود عمل کنند به مشکلات بر نمی‌خورد.



حجت الاسلام رفیعی ابراز داشت: خداوند از انسان ناتوان، انتظاری ندارد اما کسی که توانمند بوده و از نعمت سلامتی برخوردار است در قبال کارهایی که انجام می‌دهد مسئول است و در روز قیامت باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد.



معرفت مسئولیت می‌آورد



وی با بیان اینکه دومین چیزی که موجب مسئولیت می‌شود معرفت است عنوان کرد: مسئولیت واژه‌ای دو طرفه است که به عنوان مثال، مرد در قبال زن در خانواده مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اقسام مسئولیت اظهار داشت: مسئولیت در برابر خود، مسئولیت در برابر خدا، مسئولیت در برابر مردم از جمله مسئولیت‌های انسان در این دنیا است که باید نسبت به آن‌ها توجه داشته باشد.



وی گفت: مسئولیت انسان در این دنیا در قبال همه چیز است که در این راستا پیامبر(ص) فرمود، انسان‌ها در قبال سرزمین‌ها و حیوانات هم مسئولیت دارند.



حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه جوانان باید همواره مراقب خود باشند افزود: گاهی رابطه‌ها با یک پیامک آغاز و به تباهی و نابودی ختم می‌شود که در این راستا انسان باید نسبت به مسئولیتی که در قبال خود دارد مراقب بوده تا گرفتار انحرافات و گناهان نشود.



خلاصه قرآن، قیام برای خداوند است



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه بیان کرد: اگر همه قرآن را جمع و در یک کلمه خلاصه کنیم این است که خداوند می‌فرماید باید برای خداوند قیام کرد که اگر کسی برای خداوند قیام کند، دیگر سمت گناه و هوای نفس نمی‌رود و کرامت خود را حفظ می‌کند.



وی ابراز داشت: در عزاداری‌های امام حسین(ع) علاوه بر سیه پوش‌ها و کتیبه‌ها، باید احادیث سیدالشهداء(ع) و روایات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نیز درج شود.



حجت الاسلام رفیعی عنوان کرد: می‌گویند اختلاس، عملی بد و مذموم است اما حضرت علی(ع) می‌فرماید، در یک جا اختلاس خوب است و آن هم در وقت و فرصت است بدان معنا که باید وقت را نگه داشت و از آن حداکثر استفاده را برد.



وی با بیان اینکه امام حسین(ع) در شب عاشورا به همه اصحاب خود هم به صورت جمعی و هم فردی مسئولیت داد افزود: حضرت قاسم بن الحسن(ع) که نوجوان سیزده ساله‌ای بود از امام حسین(ع) پرسید که آیا او هم روز عاشورا به شهادت خواهد رسید که امام حسین(ع) به او فرمود، مرگ در نزد تو چگونه است که قاسم پاسخ داد شیرین‌تر از عسل است.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امام حسین(ع) به برخی از افراد که همراهش آمده بودند فرمود شما می‌توانید برگردید اما آنقدر از ما دور شوید تا صدای مظلومیت مرا نشنوید چرا که شنیدن این صدا مسئولیت به همراه دارد.

