توزیع موادغذایی در ایستگاه های صلواتی با نظارت بهداشتی انجام می شود

کامبیز مهدی زاده در گفتگو با مهر، با بیان اینکه گروه های نظارتی به صورت شبانه روزی بر بهداشت سطح شهر نظارت و ارزیابی دارند، اظهارداشت: در این راستا نقش مردم در تامین بهداشت و جلوگیری از بیماری ها بسیار تاثیرگذار است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بازدید از تکایا و مساجد، کنترل مواد غذایی و گشت های نظارتی و نمونه برداری از غذاهای توزیع شده در بین مردم را از مهمترین اقدامات علوم پزشکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در استان عنوان کرد و بیان داشت: اکیپ های بهداشتی عصرها به نظارت و گشت در مناطق شهری و ارزیابی و کنترل بهداشت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اجرای طرح شبنم از سوی شورای بهداشت نمازگزاران مساجد کل کشور، تصریح کرد: این طرح برای آموزش هیئت امنای مساجد و تکایا در ایام خاص از جمله ماه مبارک رمضان و ماه محرم برگزار می شود.

مهدی زاده با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح قبل از آغاز مراسمات خاص آموزش های لازم به هیئت امنا داده می شود، افزود: این طرح به صورت ملی اجرا شده و در خراسان جنوبی نیز هرساله اجرا می شود.

وی اضافه کرد: به طور میانگین در هر مرکز بهداشت یک نیرو به عنوان کشیک برای خدمات رسانی به مردم مستقر خواهد بود.

تاکید بر استفاده از ظروف پلاستیکی گیاهی برای توزیع موادغذایی گرم

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی بر استفاده از ظروف پلاستیکی گیاهی برای توزیع مواد غذایی گرم از جمله نوشیدنی های داغ و غذای گرم تاکید کرد و گفت: هیئت ها و ایستگاه های صلواتی به استفاده از این ظروف باید بیشتر توجه داشته باشند.

به گفته وی در صورت استفاده از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف، باید ضدعفونی و عدم مضر بودن آن مورد تایید قرار گیرد.

مهدی زاده همچنین بر رعایت ذبح دام در کشتارگاه ها تاکید کرد و گفت: ذبح دام در کوچه و خیابان شهرها ممنوع بوده و باید دام ها به صورت زنده جمع آوری و در کشتارگاه ها ذبح شرعی شوند.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی ادامه داد: به منظور جلوگیری از بیماری تب کریمه کنگو ذبح دام در کوچه ها مجاز نبوده و باید توسط هیئت امنای مساجد و تکایا مورد توجه قرار گیرد.

مهدی زاده جلوگیری از مصرف غذاهای گرمی که بیش از دو ساعت در هوای آزاد مانده، خریداری فرآورده های خام دامی تنها از کشتارگاه های مورد تایید دامپزشکی، استفاده از روغن های سرخ کردنی و کم چرب، رعایت بهداشتی در هنگام کشیدن و توزیع غذا به عزاداران، جلوگیری از کنارهم گذاشتن غذاهای خام و پخته در کنار هم در یخچال و... را از مهترین توصیه های بهداشتی به مردم دانست.