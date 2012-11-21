محرم امسال، اعضای کانون پرورش فکری استان کرمانشاه نوحه خوان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برپایی برنامه های چون نوحه خوانی، سینه زنی و اجرای برنامه های متناسب با ایام محرم، برنامه های ویژه مراکز کانون پرورشی در این ایام است.

از دیگر برنامه ها می توان به برگزاری نمایشگاه کتاب بامضامین عاشورایی درمعرض دید دانش آموزان قرارمی گیرد.

قصه گویی عاشورایی، شعرخوانی، معرفی شخصیت "حربن یزیدریاحی"، نوحه خوانی وسینه زنی، و...ازدیگر برنامه های این مراکز بود.

هدف این مرکزازبرپایی این برنامه ها، پرورش حس دینی وآشنایی بیشتراعضا با واقعه ی جانسوزعاشورا وهمچنین ارج نهادن به حوادث عمیق وبا ارزش شهادت حضرت امام حسین (ع)ویاران باوفایش بوده است.

اعضای نویسنده انجمن ادبی قاصدک گردهم آمدند

دراین انجمن ادبی نویسندگان کودک ونوجوان عضومراکز کانون سطح شهرکرمانشاه، آخرین نوشته های خودرابرای حاضران قرائت کردند.



این انجمن به همت واحد آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری استان کرمانشاه راه اندازی و به صورت ماهانه اقدام به برگزاری برنامه می کند که درآن اعضای نویسنده وشاعرکودک ونوجوان مراکز کانون حضوردارند.



کارشناس مسئول ادبی کانون استان کرمانشاه، گفت: دراین انجمن ادبی ما شاهد معرفی استعدادهای بسیارخوبی بوده ایم که بعضی ازاین نویسندگان کودک ونوجوان رامی توان اعجوبه های نویسندگی عنوان کرد.



"فاطمه ناظری"با اشاره به روند برگزاری انجمن ادبی"قاصدک" که به صورت توالی ماهانه است، گفت: یکی ازشاخصه های بسیارخوب برگزاری این انجمن، معرفی استعدادهای مختلف درحوزه ی شعروداستان اعضا است.

وی افزود: دراین انجمن، اعضای شرکت کننده به خوانش آثار شعر و داستان خود پرداخته ومولفه هایی همچون اندیشه گرایی، آهنگ شعر و شخصیت پردازی در آثار آنها مورد بحث و نظرقرارمی گیرد.



وی ادامه داد: انجمن ادبی قاصدک، هرماهه میهمانی رانیز برای اعضامعرفی می کند و میهمان انجمن ادبی قاصدک دراین ماه،"مهنازفتاحی"-نویسنده ی کودک ونوجوان بود.



موزونی دبیر بخش داستان کوتاه جشنواره امام رضا شد

طی حکمی از سوی صادق رضایی مدیر کانون پرورش فکری کشور، رضا موزونی، مدیرکانون استان کرمانشاه به عنوان دبیربخش داستان کوتاه جشنواره بین المللی اما رضا(ع)معرفی شد.