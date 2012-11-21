دام های قربانی برای عاشورا و تاسوعا از مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه شود

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افرادی که نیازمند تهیه دام های قربانی هستند جهت جلوگیری از خرید دام های بیمار و اطمینان از سلامت دام خود می توانند از اکیپ های ویژه دامپزشکی راهنمایی های لازم را اخذ کنند.

وی تصریح کرد: این افراد همچنین می توانند دام های قربانی خود را در کشتارگاه های مجاز شهرستان که در روز های تاسوعا و عاشورا آماده ارائه خدمات رایگان به شهروندان می هستند ذبح کنند.

وی ادامه داد: طبق هماهنگی های به عمل آمده و به منظور رفاه حال شهروندان کرمانشاهی تعداد 28 اکیپ ثابت و15 اکیپ سیاردامپزشکی ،در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی خدمات رایگان به شهروندان ارائه می دهند.

پرورهمچنین ازخدمات معاینه دام های زنده و لاشه دام های قربانی به بصورت رایگان در سراسر استان کرمانشاه به مردم در روزهای تاسوعا وعاشورای حسینی خبر داد.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: ازصبح روز تاسوعا وعاشورای حسینی اکیپ های ویژه بازرسی بهداشتی دامپزشکی درشبکه های دامپزشکی استان کرمانشاه حضور یافته و با تماس شهروندان به محل مورد نظر اعزام می شوند.

وی خدمات این اکیپ های ویژه بازرسی را معاینه رایگان دام های زنده عرضه شده و لاشه دام ها دانست.

مدیر کل اداره دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: علاوه بر نظارت اکیپ های بازرسی بهداشتی سیار ، کشیک های شبکه های دامپزشکی شهرستان نیز در کلیه نقاط استان آمادگی کامل دارند پس از تماس شهروندان ضمن حضور در درب منازل کلیه خدمات بهداشتی و بازرسی قبل و بعد از کشتار را به صورت رایگان به مردم ارائه دهند.