سوگواره فرهنگی، مذهبی خامس آل عبا(ع)در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی افزود: همزمان با آغاز ماه محرم و سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش، اولین سوگواره فرهنگی و مذهبی خامس آل عبا(ع)با هدف بزرگداشت این ایام و آشنایی بیش از پیش علاقه مندان و ارادتمندان امام سوم شیعیان و اهداف قیام آن حضرت و ترویج و تبیین سیره آن امام همام برگزار می شود.

وی افزود: این سوگواره به همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان و با حمایت ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برنامه ریزی و در سراسر کشور به اجرادر خواهد آمد که زمان آغاز آن از 6 آذر ماه 91 (مصادف با 11 محرم) لغایت 24 دی ماه (اول ربیع الاول) خواهد بود.

مقدمی به بخشهای مختلف این سوگواره اشاره کرد و گفت: فراخوان پژوهش در باب معرفی عزادریهای رایج و سنتی در قالب های محلی و منطقه ای یکی از محورهای این سوگواره است.

مقدمی به محورهای این پژوهش اشاره کرد و گفت: این پژوهش در محورهای معرفی یک نوع عزاداری رایج در محل سکونت،پژوهش در خصوص یکی از عزادری های سنتی که در حال کمتر مورد توجه قرار می گیرد ،چگونگی تاثیرگذاری عزاداریهای سنتی درسبک زندگی جامعه، شاخص های عزادری سنتی بر اساس آموزه های دینی ، نقش عزادری های سنتی در حفظ فرهنگ عاشورا،جایگاه عزاداریهای سنتی در سیره معصومین (ع) ، ارتباط عزادری های سنتی با افزایش معنویت در جامعه و پیامد های مثبت آن است.

مقدمی یادآور شد: برپایی 320 مجلس عاشورایی در 320 مسجد سراسر کشور با محوریت بزرگداشت شهدای محله نیز یکی دیگر از محورهای سوگواره فرهنگی ، مذهبی خامس آل عبا(ع) است. سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با بیان این که مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع (فرهنگ عاشورا در ظهور) نیز از دیگر بخشهای این سوگواره می باشد، خاطرنشان ساخت: علاقمندان شرکت در مسابقه جهت تهیهسوالات مسابقهو دانلود متن کتاب می توانند به سایت www.javananmasajed.ir مراجعه نموده و جوابهای صحیح را به ترتیب سوالات به سامانه پیام کوتاهارسال نمایند.

مقدمی افزود: این مراسمات با محوریت 10 موضوع که در اختیار دبیرخانه های استانی و به تبع آن در اختیار سخنرانان مساجد منتخب قرار خواهد گرفت، برگزار می شود.

مقدمی با بیان این مطلب که مسابقه بزرگ وبلاگ نویسی با موضوع محرم نیز یکی دیگر از بخشهای این سوگواره ملی ، مذهبی است افزود: کلیه علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند آدرس وبلاگ خود را به نشانی پست الکترونیکی Email:khames1434@javananemasajed.ir ارسال کنند.

وی افزود: موضوع وبلاگ بایستی در رابطه با ماه محرم ، عاشورا و سیره امام حسین (ع) بوده و از موضوعات: بصیرت سیاسی یاران امام حسین(ع)، علل بوجود آمدن واقعه کربلا و تاثیر واقعه عاشورا در زنده نگه داشتن اسلام نیز می توان جهت شرکت در این مسابقه استفاده کرد.