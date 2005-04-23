پيام تبريك دالايي لاما به پاپ بنديكت شانزدهم

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از تبت نت، دالايي لاما در پيام خود به پاپ بنديكت شانزدهم نوشت، "مي خواهم شادباش و تبريك خود را از انتخاب شما به عنوان پاپ جديد ابراز كنم. با افتخار زماني كه به اروپا سفر كنم از با شما ديدار خواهم كرد. همانطور كه مي دانيم من به تمام سنت هاي اديان دنيا احترام مي گذارم" .

وي در ادامه آورد : "بنابراين من احترام بسيار زيادي براي تلاشهاي ژان پل درجهت درك بهتر سنت هاي اديان گوناگون قائل هستم. و در تلاش هاي من براي تعامل با ديگر اديان در طي سه دهه گذشته، ما بودايي هاي تبت، قرابت نزديك و خاصي با مسيحيان و به ويژه با كاتوليك ها ايجاد كرده ايم. من با افتخار در جهت گفت و گوها و تعامل هاي پيوسته بين اديان تلاش مي كنم و اعتقاد دارم هماهنگي سنت هاي تمام اديان به هماهنگي دنيا و درك بهتر كمك مي كند" .

پاپ بنديكت شانزدهم نيز پيشتر گفته بود مي خواهد گفت وگوي باز و صميمانه اي را با ديگر اديان در پيش گيرد.

دالايي لاما روز چهارشنبه پس از بازديد موفق خود از ژاپن به دهلي نو، هندوستان بازگشت و همان روزدهلي نو را به مقصد گانگتوك، در ايالات سيكيم هندوستان ترك كرد.