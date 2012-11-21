به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران با همکاری کنسرسیوم Wide Angle Search for Planets انگلیس، نخستین سیاره WASP-12 b را در سال 2008 کشف کردند که در فاصله نزدیکی به دور ستاره والدش می‌گشت.

فاصله بین این ستاره و سیاره‌اش آن قدر کم است که ابر گاز بسیار داغ شده‌ای بر روی این سیاره می‌جوشد، در حالی که برخی بخش‌های این سیاره، ستاره را تغذیه می‌کند، بخش‌های دیگری به سوی فضا کشیده می‌شوند. این شرایط پوشش و حجابی را ایجاد می‌کند که به خاطر مسدود شدن بسیاری از طول موج‌های نور، رصد دشوار می‌شود.

تصویر سیاره WASP-12b که توسط ستاره اش در حال بلعیده شدن است

ستاره شناسان می گویند چنین ساختاری پیش از این هرگز در اطراف هیچ ستاره‌ای مشاهده نشده است.

کارول هاسول از دانشگاه اوپن انگلیس می‌گوید ظاهرا این حجاب افول سیاره را تحت الشعاع قرار داده است.

رصد های جدید توسط تلسکوپ فضایی هابل و با استفاده از نور نزدیک به فرابنفش انجام شده است.