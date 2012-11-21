هراس شدید ارتش رژیم صهیونیستی از حمله زمینی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سایت صهیونیستی والاه در گزارشی اعلام کرد: نظامیان ارتش اسرائیل طی روزهای اخیر به طور گسترده در هراس حمله زمینی به نوارغزه بوده اند و این نگرانی در میان آنان کاملا اشکار است.

بنابر این گزارش، نظامیان صهیونیستی با امضای طوماری دسته جمعی از مقامات بلندپایه خود خواسته اند درباره حمله زمینی به نوارغزه بیشتر فکر کنند چون آنها از کشته شدن در این حمله زمینی هراس دارند.

از سوی دیگر، منابع صهیونیستی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند: توافق میان اسرائیل و نوارغزه مکتوب نیست، بلکه مجموعه ای از توافقات شفاهی است که مصر با دو طرف ایجاد کرده است.

بنابر این گزارش در مرحله نخست آتش بس به صورت 24 ساعته اجرا در می آید که در آن پرتاب موشک و انجام حملات هوایی از سوی دو طرف متوقف خواهد شد.

در مراحل بعدی این توافق شامل رفع محاصره نوارغزه و تثبیت شرایط برای تداوم آتش بس خواهد بود.

خاطرنشان می شود شب گذشته با وجود اعلام اخبار ضد و نقیض درباره برقراری آتش بس در غزه، در نهایت تصمیمی در این باره گرفته نشد.

از طرفی گروههای مقاومت فلسطین نیز در پاسخ حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به حملات تلافی جویانه موشکی خود ادامه می دهند.