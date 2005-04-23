" وجدان بيدار " اشتفان تسوايگ در نمايشگاه كتاب تهران





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب وجدان بيدار ؛ تسامح يا تعصب ، نوشته ي اشتفان تسوايگ باترجمه ي سيروس آرين پور، در 253 صفحه ، در شمارگان 2500 نسخه ، توسط نشر وپژوهش فرزان روز، روانه ي پيشخوان كتابفروشي ها شد .

كتاب وجدان بيداركه نخستين بار درسال 1376منتشر شده است ، ازمجموعه ي سپهرانديشه دين سالاري است كه توسط فرزان روزمنتشرمي شود ، اين كتاب درباره ي تاريخ مسيحيت وبه طوراختصاصي به زندگي وتلاش هاي ژان كالون ، يكي از مصلحان مسيحي مي پردازد ، وي كه از سال1515 تا 1564 ميلادي درفرانسه مي زيسته ، بنيانگذاريكي ازبزرگترين حكومت هاي مسيحي دراروپا بوده كه بر مبناي دين وتعاليم مذهبي مسيحي اداره مي شده است .



به گزارش مهر، كتاب وجدان بيدار؛ تسامح ياتعصب ، شامل 9 فصل است . نويسنده ي آلماني كتاب است سعي كرده از منابع بي طرف زندگي كالون را باز گويي كند او بااشاره به اين كه كالون ده سال قبل از جاشدن ازكليساي كاتوليك به دنيا آمد ، مي خواهد به نقش انكارناپذير لوتربرتفكرا كالون اشاره كند . او سالها بعد وارد عالم الهيات شد و درسال 1534 نقش رهبري درميان پروتستان ها پيدا كرد .