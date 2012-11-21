اتمام طرح های حوزه آب آذربایجان غربی 3هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 14 طرح مهر ماندگار در حوزه آب استان در دست اجراست اظهار داشت: این طرح ها تا پایان فعالیت دولت دهم در استان آماده بهره برداری می شود و برای اتمام آنها سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه این طرح ها در شهرستان های پیرانشهر، اشنویه، نقده، میاندوآب، بوکان، ارومیه، سلماس، پلدشت و ماکو اجرایی می شود افزود: ایجاد 12 شبکه آبرسانی با پیشرفت بیش از 40 درصدی از دیگر طرحهای مهر ماندگار استان است.

وی سد سیلوه پیرانشهر و چپر آباد اشنویه را از مهمترین طرح های مهر ماندگار در حوزه آب استان عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح ها با 76 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی یاد آور شد: با تکمیل سد سیلوه پیرانشهر ضمن تامین آب شرب شهر پیرانشهر به میزان 18 میلیون متر مکعب در سال و کمک به انتقال آب به دریاچه ارومیه به میزان سالانه 95 میلیون متر مکعب، 9 هزار و 650 هکتار از اراضی کشاورزی نیز زیر پوشش آب این سد قرار می گیرند.

کریمی ادامه داد: سد چپر آباد اشنویه نیز با هدف تامین سالانه 255 میلیون 600 هزار متر مکعب آب کشاورزی اراضی دشتهای نقده و اشنویه و ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی در 36 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و کنترل سیلابها اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در ادامه از اتمام مطالعات چهار سد جدید در استان خبر داد و گفت: این سدها شامل بدولوی ماکو بر روی رودخانه آغ سو با 50 میلیون متر مکعب، فشل شوط با 10.5میلیون متر مکعب و کرم آباد پلدشت با 46 میلیون متر مکعب بودهکه آب آن از رود ارس تامین می شود.

کریمی از احداث 172 هزار شبکه آبرسانی مدرن درجه یک و دو در استان خبر داد و با بیان اینکه احداث این شبکه‌ها و کنترل چاه های زیرزمینی، تاثیر بسزایی در مدیریت آبهای زیرزمینی و استفاده بهینه از آنها دارد، اظهار داشت: 10 سد ملی و و 4 سد زود بازده در استان طی سال جاری اجرایی می شوند.