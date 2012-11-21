تعدیل مجدد فهرست ممنوعیت صادراتی/ صادرات دارو فقط با مجوز بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش دولت مصوب کرد که صادرات برخی از کالاها به دلیل نیاز داخلی و تنظیم بازار، ممنوع شود. در این فهرست 39 قلم کالا قرار می‌گرفتند که بر اساس تصمیم دولت، البته به 34 قلم تقلیل پیدا کرد. حال از این تعداد، صادرات 5 قلم نیز منوط به نظر کارگروه کنترل بازار شده است.

بر این اساس، دولت مصوب کرده است که اگر صادرکننده‌ای قصد داشت کالاهای LED، بنزن، پلی اتیلین، PVC را صادر کند، باید پیش از صادرات حتما مجوز کارگروه کنترل بازار را کسب کند، این در شرایطی است که بالا رفتن قیمت این محصولات، شرایطی را ایجاد کرده بود که کالاهایی که از این مواد استفاده می‌کردند، به شدت با افزایش قیمت مواجه شوند.

همچنین بر اساس تصمیم دولت، صادرات دارو نیز منوط به کسب نظر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.

البته براساس تصمیمی که دولت در هفته‌‎های گذشته اتخاذ کرد، صادرات محصولات پلیمری نیز آزاد شده و دیگر مشمول ممنوعیت نیست. این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ چهارم آبان ماه در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که صادرات 50 قلم کالا ممنوع است.

در همین حال، صادرات کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شدند نیز از سمت دولت ممنوع شده بود. به گزارش مهر، در این فهرست 50 گانه اسامی گندم، آرد، شکر، قند، روغن‌نباتی، گوسفند زنده، گوشت‌قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راه‌سازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمش آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، وت بلو (گاوی و گوسفندی)، انواع برنج وارداتی، انواع علوفه، انواع شیر خشک، انواع کره حیوانی، انواع محصولات فولادی، دوده کربن، سولفات سدیم، کربنات سدیم، سود کاستیک، اسید سولفونیک، بنزن، جوش شیرین، استایرن مونومر، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی اتیلن ترفتالات، پی وی سی، دی اکتیل فتالات، اکریلونیتریل بوتادین استایرن و کریستال ملامین قرار داشتند.