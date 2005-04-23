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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۱۲

محمد شيرواني ساخت فيلم مستند ليلي كجاست را به پايان رساند

محمد شيرواني ساخت فيلم مستند ليلي كجاست با موضوع فعاليت هاي محمد رضا درويشي را به پايان رساند .

" محمد شيرواني " كارگردان سينماي ايران در گفت وگو با خبرنگارسينمايي مهر در مورد فيلم جديدش گفت : " ليلي كجاست " مستندي  درباره " محمدرضا درويش " موسيقيدان معاصركشور است وبه بهانه پرداختن به ايشان وآثارشان كنكاشي به تنوع و گسترده گي موسيقي اقوام مختلف درايران دارد .

وي درادامه متذكرشد : اين فيلم به سفارش سازمان يونسكو و به تهيه كننده گي خودم  با زمان 90 دقيقه ساخته شده است  .فيلمبرداري ازاول سال جاري آغاز ودر  سي ام فروردين به اتمام رسيد . كل كاردرتهران به شيوه ديجيتال فيلمبرداري گرديد.

 شيرواني در ادامه افزود : سعي مي كنم بعدازگرفتن پروانه نمايش فيلم را ازطريق نمايش درمراكز خصوصي ، سينما تك ها  ،مجامع دانشگاهي  ورسانه هاي تصويري درمعرض ديد علاقمندان قراردهم . نور وتصوير فيلم توسط "هومن بهمنش " وتدوين به وسيله كارگردان و " اسماعيل منصف " انجام شده است و دستيار كارگردان " جواد بشارتي " ومديرتوليد "عليرضا شيرواني " هستند .

محمد رضا درويشي پژوهشگر موسيقي نواحي، موسس و دبيرجشنواره موسيقي نواحي ايران است كه  به عنوان بهترين هنرمند سال موسيقي كشورمان به يونسكو معرفي شده است .  فيلم " ليلي كجاست " پيش از اين قرار بود در قالب كوتاه توليد شود .

کد مطلب 174927

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