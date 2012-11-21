هرگز از نردبان نیرنگ و ریا به بام سعادت نمی رسیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد باقر قالیباف که در جمع مشاوران وزرا و دستگاه های اجرایی در امور ایثارگران سخن می گفت ، افزود : بر این باورم که ارزش های دوران دفاع مقدس و شرایط بعد از انقلاب از پیروزی انقلاب مهم تر است.

وی ادامه داد : همه شعارها و باورها در دوران دفاع مقدس به عمل تبدیل شده و انقلاب را تعمیق داد .

قالیباف با اشاره به اهمیت دوران دفاع مقدس گفت : فرهنگ ایثار ، شهادت و بسیج بزرگترین تولید انقلاب اسلامی است که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی و غیره ... دارد . بحث بیداری اسلامی هم ریشه در همین موضوعات دارد .

به گفته شهردار تهران تا زمانی که ما فرهنگ جهاد و شهادت را حفظ کنیم و به آن عمق ببخشیم همه امورات دیگرمان را در بحث مادی و معنوی حل و فصل کرده ایم . اما به هر میزان به این موضوع نپردازیم از مسیر اصلی خود فاصله می گیریم .

وی با اشاره به وجه ممیزه انقلاب و نظام اسلامی با دولت های اروپایی و مکتب های انسان ساز خاطرنشان کرد : اگر همه اقدامات و خدماتی که از سوی ما ارائه می شود منجر به این نشود که اخلاق و باورها را در جامعه درست کنیم و انسان ها سیر رشد و تعالی را پیدا کنند ، حتما انقلاب اسلامی و نظام اسلامی به اهداف خود نرسیده است .

قالیباف ادامه داد : اگر ارزیابی مدیران بر خوب کار کردن بگذاریم این امری اشتباه است ، البته خوب کار کردن ارزش بسیاری دارد اما معیار اندازه گیری این است که ببینیم دین داری تا چه حد در جامعه تغییر پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه وظیفه ما در نظام اسلامی پیش بردن فرهنگ جهاد و شهادت در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه ها است، تصریح کرد: اگر مردم و ایثارگران باورشان بر کارآمدی نظام نباشد بقیه حرف ها را از ما قبول نخواهند کرد.

به اعتقاد شهردار تهران سخن خوب نزد خدا ارزش و اعتبار ندارد بلکه عمل خوب است که خداوند به آن بها می دهد.

وی داشتن روحیه جهادی و کارآمدی در حوزه کاری هر فرد را نخستین شرط حفظ فرهنگ جهاد و ایثار دانست و یادآور شد : آن هموطن عزیزی که در دوران دفاع مقدس و هر صحنه ای از انقلاب سلامت خود را برای انقلاب داده قطعا دنبال جاری و ساری کردن یکسری ارزش ها در جامعه بوده است.

شهردار تهران اضافه کرد : امروز صحنه ای است که ما در حوزه کارمان از فرهنگ جهاد و ایثار و شهادت دفاع کنیم زیرا تنها فرهنگ نجات بخش ما در عرصه های مختلف همین فرهنگ است.

وی مهمترین عنصر بسیج را داوطلب بودن آن دانست و گفت : به اعتقاد من هر کس که به خود نیندیشد یک بسیجی است زیرا فرهنگ بسیج فرهنگ ایثار و شهادت است یعنی اینکه اول به فکر خود نباشیم . هنگامی که ما قانونی را تصویب می کنیم که در آن اول به خودمان فکر می کنیم اساسا فرهنگ بسیج و ایثار را لگدمال کرده ایم . این مانند کسی است که می خواهد بتی را بشکند اما در مسیر خود تا رسیدن به آن هزاران بت دیگر درست می کند .

قالیباف با بیان اینکه کارآمدی دین در اداره جامعه یعنی توسعه فرهنگ ایثار و جهاد اظهار کرد : بدون این فرهنگ هرگز کارآمدی اتفاق نخواهد افتاد .

به گفته شهردار تهران هر کاری را با هر حجمی انجام دادن فایده ندارد ، بلکه کاری مفید است که در آن مشخصاتی که خداوند تعریف کرده را رعایت کنیم .

وی ادامه داد: ما هرگز از نردبان دروغ، نیرنگ و ریا به بام سعادت نمی رسیم . شاید چند پله ای به بالا برویم اما مطمئنا به پایین پرت خواهیم شد.

قالیباف معتقد است ، رسیدگی به امور ایثارگران و حل مشکلات آنان را باید یک کار ملی دانست نه کاری که تنها توسط یک سازمان انجام شود . ضمن این که باید تبدیل به یک ارزش و باور شود .

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت : به جز رسیدگی به ایثارگران و خانواده معظم شهدا ما کارمندان یا کارگرانی را داریم که فرزندی معلول و یا بیمار خاصی در خانواده خود دارند که ماهانه هزینه های هنگفتی را برای علاج آن می پردازند که این افراد قطعا نیاز به کمک دارند و ما هم اکنون بیش از 800 نفر آن ها را در شهرداری تهران مورد توجه قرار داده ایم.