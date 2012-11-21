به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی خسروی نسب اظهارکرد: سامانه‌ صدقات تلفنی بهزیستی راه‌اندازی شده و از اول آذرماه در خدمت شهروندان مشهدی و خراسانی است.



وی گفت: همه‌ اهالی خراسان رضوی در همه مناطق استان اعم از شهر و روستا می‌توانند از طریق تماس با تلفن 9095115001 با این سامانه مرتبط شده و کمک‌های خود را اهدا کنند.



وی افزود: تلفن گویای صدقات، از تماس‌گیرنده می‌خواهد که برای اهدای مبلغ 3 هزار ریال، یکی از کلیدهای صفحه کلید تلفن را بزند.



وی اضافه کرد: پس از زدن کلید بر روی صفحه کلید، این مبلغ از طریق سامانه‌ الکترونیکی،‌ به حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی واریز و مبلغ مذکور، از طریق شرکت مخابرات خراسان رضوی، در قبض تلفن نیکوکار،‌ منظور می‌شود.



وی گفت: این سیستم اطلاع‌رسانی و کمک‌رسانی، نیازهای صدقاتی شهروندان و خیرینی را که به اهمیت و ارزش صدقه واقف بوده و می‌خواهند بدون صرف وقت برای پیدا کردن یک منبع دریافت صدقات، دین خود را نسبت به ایتام، مستمندان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی اهدا کنند برطرف و راحت‌ترین ابزار برای انجام این کار را در اختیار آنان قرار می‌دهد.



خسروی نسب یادآور شد: شهروندان و خیرینی که تمایل دارند کمک‌های بالاتر از این مبالغ به بهزیستی داشته باشند می‌توانند از طریق حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی به شماره 2173451711000 بانک ملی کمک‌های خود را واریزکرده و در صورت تمایل به اینکه کمک خود را به شکل خدمت به مددجویان ارائه دهند، می‌توانند با شماره تلفن 05112231208 معاونت مشارکت‌های مردمی بهزیستی خراسان رضوی تماس بگیرند.