تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی با رویکرد جهادی

محمد حسین یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی حکم سال گذشته مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تدوین برنامه جامع برای ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، گروهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه فعال شدند.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: ما معتقد هستیم که فرهنگ جهادی و جهاد دانشگاهی یک سبک زندگی است و می‌تواند در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی سبک زندگی مورد استفاده قرار گیرد.



یادگاری از تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در جهاد دانشگاهی خبر داد و یادآورشد: با توجه به این امربه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ماموریت داده شد تا الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی همراه با فرهنگ جهادی را تدوین و به مسئولان ذی ربط در این زمینه ارائه دهند.





