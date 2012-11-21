  1. حوزه و دانشگاه
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

یادگاری به مهر خبر داد:

تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی با رویکرد جهادی

تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی با رویکرد جهادی

رئیس جهاد دانشگاهی از تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی – ایرانی خبر داد و گفت: این الگو بر اساس فرهنگ جهادی تدوین خواهد شد.

محمد حسین یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی حکم سال گذشته مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تدوین برنامه جامع برای ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، گروهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه فعال شدند.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
 
وی افزود: ما معتقد هستیم  که فرهنگ جهادی و جهاد دانشگاهی یک سبک زندگی است و می‌تواند در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی سبک زندگی مورد استفاده قرار گیرد.
 
یادگاری از تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در جهاد دانشگاهی خبر داد و یادآورشد: با توجه به این امربه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ماموریت داده شد تا الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی همراه با فرهنگ جهادی را تدوین و به مسئولان ذی ربط در این زمینه ارائه دهند.
 
 
 

 
کد مطلب 1749284

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