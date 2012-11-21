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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

ویژه ماه محرم و صفر/

بسته علمی فرهنگی بین ائمه جماعات مساجد خراسان توزیع می شود

بسته علمی فرهنگی بین ائمه جماعات مساجد خراسان توزیع می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان از توزیع بسته های علمی فرهنگی ویژه ماه محرم و صفر بین ائمه جماعات مساجد خراسان خبر داد.

حجت الاسلام محمد اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بیش از دو هزار بسته علمی ویژ ماه محرم و صفر، به ائمه جماعات مساجد استان خراسان توزیع می شود.

اسماعیلیان افزود: با توجه به برنامه های این مرکز در راستای ارتقای سطح علمی، عملی، مهارتی و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی ائمه محترم جماعات مساجد و همچنین به مناسبت ایام ماه محرم و صفر که نقش تعیین کننده ای در روشن گری راه هدایت دارد این طرح انجام شده است.

مسئول آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان گفت: این طرح از اول آذرماه آغاز شده و ائمه جماعات مساجد می توانند با مراجعه به این مرکز، بسته فرهنگی خود را دریافت کنند.

کد مطلب 1749288

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